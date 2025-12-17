شوبير : الأهلي يحسم صفقة بلعمري مع الرجاء المغربي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، عن آخر تطورات صفقات النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.



وأوضح شوبير أن الصفقة الخاصة باللاعب المغربي يوسف بلعمري قد تمت بالفعل، حيث توصل الأهلي لاتفاق مع نادي الرجاء المغربي لشراء الأشهر الستة المتبقية من عقد اللاعب.

ويأتي هذا التعاقد بناءً على رؤية المدير الفني الدنماركي يس تروب، الذي يرغب في تعزيز مركز الظهير الأيسر في الفريق استعدادًا للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وأشار شوبير إلى أن اللاعب محمود بنتايج، لاعب الزمالك، كان ضمن الخيارات المطروحة في السابق من خلال بعض الوكلاء، لكنه لم يتم التعاقد معه بسبب تعقيدات في انتقاله وتأخر الإجراءات.

وحسب صحيفة «هسبريس» المغربية، فإن قيمة صفقة بلعمري تصل إلى نحو 544 ألف دولار، حيث حرصت إدارة الأهلي على إتمام الاتفاق سريعًا لتأمين مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة ودعم الخطة الفنية للأهلي في مرحلة الحسم