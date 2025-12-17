قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يهنئ أندريه بابيش بتوليه رئاسة وزراء التشيك
الفراعنة جاهزون.. منتخب مصر يبدأ مشواره في أمم أفريقيا بمواجهة زيمبابوي
ديمبلي فى المقدمة .. ما هو ترتيب محمد صلاح فى جوائز ذا بيست .. وعلى من تفوق الفرعون المصري
محافظ بورسعيد يقدم العزاء لأسرة السباح يوسف محمد ويوجه بمتابعة التحقيقات المتعلقة بالحادث
قاضي قضاة فلسطين: دور مصر تجاه القضية ممتد وتاريخي.. ومنع مخطط التهجير
جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
محافظات

جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)

مدير أمن الإسماعيلية خلال جولة الإعادة
مدير أمن الإسماعيلية خلال جولة الإعادة
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء ، متابعة أمنية مكثفة مع الساعات الأولى لانطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أجرى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، جولة تفقدية لعدد من اللجان والمقار الانتخابية للاطلاع على انتظام العمل داخلها وحركة دخول الناخبين.

وتفقد مدير الأمن محيط المراكز الانتخابية بعدد من الأحياء والمناطق، متابعًا انتشار القوات ونقاط التأمين الثابتة والمتحركة، ومراجعة جاهزية العناصر المكلفة بتأمين العملية الانتخابية. كما تابع سير إجراءات دخول المواطنين وتنظيم حركة تدفقهم داخل اللجان.

وتستقبل محافظة الإسماعيلية خلال هذا الاستحقاق الديمقراطي أكثر من مليون ناخب موزعين على 168 مركزًا انتخابيًا لاختيار مرشحين الإعادة.

وكانت المحافظة قد انتهت خلال الأيام الماضية من تجهيز جميع المقار الانتخابية، بما شمل توفير مظلات ومقاعد لانتظار الناخبين، إضافة إلى توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم.

كما تواصل غرف العمليات بالمحافظة ومديرية الأمن متابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة لضمان انضباط الحركة وتأمين المراكز الانتخابية، بالتزامن مع انتشار سيارات الإسعاف بالقرب من اللجان تحسبًا لأي طوارئ صحية.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة لانتظام العملية الانتخابية داخل المحافظة، وضمان تهيئة أجواء آمنة ومنظمة تُيسّر على المواطنين الإدلاء بأصواتهم منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان وحتى إغلاقها مساء الغد.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

محيي إسماعيل

إمام عاشور

إمام عاشور

الراحله نيفين مندور

الداخلية

مشغولات ذهبية

زلزال

الجيش الروسي

مبني الكرملين الروسي

إندونيسيا والعراق يبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع النفط والغاز

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

