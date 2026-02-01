خريطة أسعار الحديد في السوق المصرية خلال فبراير 2026.. من 34,500 إلى 37,200 جنيه للطن



أعلنت مصانع حديد التسليح العاملة بالسوق المحلية أسعار البيع لشهر فبراير، حيث سجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 34.5 ألف و37.5 ألف جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.



وبحسب البيانات، سجل سعر حديد عز نحو 37,200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما بلغ سعر حديد السويس للصلب 36,500 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي 36,300 جنيه للطن.



كما سجل سعر حديد الجيوشي للصلب 35,500 جنيهًا للطن من نوع DWR، مقابل 34,500 جنيه للطن من نوع CR، في حين بلغ سعر حديد المصريين 36,500 جنيه للطن DWR، و35,500 جنيه للطن CR.

وسجل حديد العشري سعر 35,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بينما بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 35 ألف جنيه للطن، وسجل مصنع المدينة سعر 35,500 جنيه للطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل تكاليف النقل أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.