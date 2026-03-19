الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

لنتيجة سريعة.. ماسكات طبيعية لبشرة مشرقة قبل عيد الفطر 2026

ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد
ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد
آية التيجي

مع اقتراب عيد الفطر، تبحث الكثير من النساء عن طرق طبيعية وسريعة للحصول على بشرة مشرقة ونضرة دون الحاجة إلى منتجات باهظة الثمن. 

4 ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد

ويؤكد خبراء العناية بالبشرة أن بعض المكونات الطبيعية الموجودة في المطبخ قد تمنحك نتائج فعالة وآمنة إذا تم استخدامها بشكل صحيح.

وبحسب موقع Beauty، هناك 4 ماسكات منزلية بسيطة يمكن أن تساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها بشكل طبيعي قبل المناسبات والأعياد.

ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد

ـ ماسك الكركم والعسل لتفتيح البشرة:
يُعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تفتيح البشرة، بينما يساعد العسل على ترطيب الجلد والحفاظ على نعومته.

المكونات:
ملعقة صغيرة كركم
ملعقتان صغيرتان عسل طبيعي

طريقة الاستخدام: 

يتم خلط المكونات جيداً حتى يصبح القوام ناعماً، ثم يوضع على الوجه لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد

ـ ماسك الموز والعسل لنضارة البشرة:
يحتوي الموز على فيتامينات ومضادات أكسدة تساعد على تغذية البشرة، بينما يمنح العسل إشراقة طبيعية.

المكونات:
نصف موزة ناضجة
ملعقة عسل

طريقة التحضير: 

يُهرس الموز جيداً ثم يخلط مع العسل ويوضع على الوجه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ.

ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد

ـ ماسك الزبادي والليمون لتوحيد لون البشرة:
يساعد حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي على تقشير البشرة بلطف، بينما يعمل الليمون على تقليل البقع الداكنة.

المكونات:
ملعقتان زبادي
نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة الاستخدام: 

يوضع الماسك لمدة 10 دقائق ثم يُغسل بالماء البارد.

ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد

ـ ماسك البطاطس وجل الألوفيرا لتفتيح البشرة:
تحتوي البطاطس على فيتامين C وإنزيمات تساعد على تفتيح التصبغات، بينما يعمل الألوفيرا على تهدئة وترطيب البشرة.

المكونات:

ثمرة بطاطس صغيرة
ملعقة جل صبار طبيعي

طريقة التحضير: 

يتم بشر البطاطس واستخراج العصير ثم خلطه مع جل الصبار ووضعه على الوجه لمدة 20 دقيقة.

ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد

فوائد الماسكات الطبيعية للبشرة

ويوضح خبراء التجميل أن الماسكات المنزلية تتميز بعدة فوائد منها:
ـ استخدام مكونات طبيعية وآمنة
ـ تقليل التعرض للمواد الكيميائية
ـ إمكانية اختيار المكونات حسب نوع البشرة
ـ تكلفة منخفضة مقارنة بمنتجات التجميل

ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد

نصائح مهمة قبل استخدام ماسكات البشرة

للحصول على أفضل النتائج قبل عيد الفطر، ينصح الخبراء بـ:
ـ اختبار الماسك على جزء صغير من الجلد
ـ تنظيف الوجه جيداً قبل الاستخدام
ـ عدم ترك الماسك مدة أطول من الموصى بها
ـ استخدام مرطب بعد الانتهاء
ـ عدم الإفراط في استخدام الماسكات

ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد

كيف تحصلين على بشرة مثالية قبل عيد الفطر؟

للحصول على أفضل نتيجة قبل العيد، يفضل البدء في روتين العناية بالبشرة قبل المناسبة بأسبوعين على الأقل، مع:
ـ شرب كمية كافية من الماء
النوم الجيد
ـ تقليل السكريات
ـ استخدام واقي الشمس
ـ اتباع روتين عناية يومي

