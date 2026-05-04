استجابة للمواطنين.. حملات تموينية موسعة بقرى زفتى لضمان وصول الدعم لمستحقيه

شنت الأجهزة التنفيذية حملات تموينية موسعة بمحافظة الغربية، استهدفت قرى مركز زفتى، إلى جانب كفر الزيات والسنطة وطنطا، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالمواصفات والأوزان القانونية.

توجيهات محافظ الغربية

ففي قرى السملاوية وكفر أبري والضبابشة وكفر شماره وكفر دمنهور بمركز زفتى، أسفرت الحملات عن رصد عدد من المخالفات، شملت نقص وزن بواقع 9 جرامات بعدد من المخابز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم وجود سجل ونقص وزن، بينما تبين عدم وجود مخالفات بعدد من المخابز. كما أسفرت حملات سلامة الغذاء عن تحرير 7 محاضر، ليصل إجمالي المحاضر بمركز زفتى إلى 13 محضرًا.

وفي مراكز كفر الزيات والسنطة وطنطا، أسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر شملت نقص وزن، وعدم نظافة، وتصرف في حصص دقيق.

تحرك تنفيذي

وبذلك يبلغ إجمالي المحاضر المحررة 20 محضرًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، واستمرار الحملات اليومية لمتابعة المخابز والتأكد من انتظام العمل وجودة رغيف الخبز، حفاظًا على حقوق أهالينا.