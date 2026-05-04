قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن
تحذير للطلاب.. 8 أمور يحذر ارتكابها خلال التواجد في الجامعة
أبطال أوروبا.. هل تتكرر ملحمة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في أليانز أربنا
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة.. غدا
النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين
مصادر.. محمود ناجي حكمًا لـ مباراة الأهلي وانبي غدا في بطولة الدوري
الإنسانية في أبهى صورها.. صيدلي ينقذ حياة صغيرة تعرضت للاختناق بالمحلة.. صور وفيديو
وسط المحيط الأطلسي .. وفيات وإصابات بسبب مرض غامض على متن سفينة سياحية
طعن على المنشطات.. حسم مصير رمضان صبحي في وادا وكاس اليوم
مسؤول أمريكي: إيران اختلقت قصة الهجوم على السفينة
مدير البيئة بـ(OECD): مصر تحقق تقدمًا بيئيًا ملموسًا والهيدروجين الأخضر فرصة واعدة
الرؤية أونلاين لأول مرة.. تفاصيل قانون الأسرة للمسلمين بعد إحالته للجان المختصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إنجاز معاملات المرضى والمنتفعين | جولة حيوية لـ محافظ الغربية بالتأمين الصحي لمتابعة انتظام العمل .. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة تفقدية داخل فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية، لمتابعة انتظام سير العمل داخل المبنى الإداري، والوقوف على مستوى الأداء في الإدارات المختصة بخدمة المواطنين، والتأكد من تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمرضى والمنتفعين، جاء ذلك بحضور الدكتور كريم بركات مدير عام فرع الغربية للتأمين الصحي.

توجيهات محافظ الغربية 

وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة أقسام استقبال المواطنين، ومكاتب إنهاء الطلبات، وإدارات مراجعة الملفات واستخراج الموافقات والقرارات المتعلقة بالخدمات التأمينية والعلاجية، حيث تابع آلية العمل داخل كل إدارة، ومدى الالتزام بسرعة الأداء وتقديم الخدمة بصورة منظمة تمنع التكدس وتقلل من معاناة المترددين.

تحرك تنفيذي 

كما حرص المحافظ على إجراء حوار مباشر مع عدد من المواطنين داخل الفرع، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن زمن الانتظار وسهولة إنهاء الإجراءات، موجهًا المسؤولين بسرعة التعامل مع أية ملاحظات أو معوقات لضمان حصول كل منتفع على الخدمة دون تأخير.

رفع كفاءة الخدمات الصحية 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي يُعد من الجهات الخدمية الحيوية التي يرتبط عملها بشكل مباشر باحتياجات شريحة كبيرة من المواطنين يوميًا، ما يستوجب تحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والتنظيم الجيد وسرعة الأداء داخل جميع الإدارات، بما يضمن راحة المرضى والمترددين وسهولة حصولهم على الخدمة دون تعقيد أو تعطيل، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات، وسرعة فحص الطلبات والملفات، وتقديم الدعم اللازم لكبار السن وذوي الاحتياجات، مع التعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات، مؤكدًا أن معيار النجاح الحقيقي لأي جهة حكومية هو قدرتها على تقديم خدمة محترمة وسريعة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل مدير فرع التأمين الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

ترشيحاتنا

الدوري المصري

أمير هشام يثير الجدل بشأن أفضل لاعبي الدوري المصري.. تفاصيل

معتمد جمال

أحمد شوبير يوجه رسالة إلي جماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

وزير الشباب والرياضة

وزيرا الشباب والبترول يعقدان مائدة مستديرة لتمكين الشباب في قطاع الطاقة خلال إيجبس 2026

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد وفاه 3 أشخاص.. أعراض وأسباب والوقاية من فيروس هانتا

بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا

تقوي المناعة .. فوائد وأضرار الجوافة

الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد