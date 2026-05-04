إنجاز معاملات المرضى والمنتفعين | جولة حيوية لـ محافظ الغربية بالتأمين الصحي لمتابعة انتظام العمل .. صور

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة تفقدية داخل فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية، لمتابعة انتظام سير العمل داخل المبنى الإداري، والوقوف على مستوى الأداء في الإدارات المختصة بخدمة المواطنين، والتأكد من تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمرضى والمنتفعين، جاء ذلك بحضور الدكتور كريم بركات مدير عام فرع الغربية للتأمين الصحي.

توجيهات محافظ الغربية

وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة أقسام استقبال المواطنين، ومكاتب إنهاء الطلبات، وإدارات مراجعة الملفات واستخراج الموافقات والقرارات المتعلقة بالخدمات التأمينية والعلاجية، حيث تابع آلية العمل داخل كل إدارة، ومدى الالتزام بسرعة الأداء وتقديم الخدمة بصورة منظمة تمنع التكدس وتقلل من معاناة المترددين.

تحرك تنفيذي

كما حرص المحافظ على إجراء حوار مباشر مع عدد من المواطنين داخل الفرع، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن زمن الانتظار وسهولة إنهاء الإجراءات، موجهًا المسؤولين بسرعة التعامل مع أية ملاحظات أو معوقات لضمان حصول كل منتفع على الخدمة دون تأخير.

رفع كفاءة الخدمات الصحية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي يُعد من الجهات الخدمية الحيوية التي يرتبط عملها بشكل مباشر باحتياجات شريحة كبيرة من المواطنين يوميًا، ما يستوجب تحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والتنظيم الجيد وسرعة الأداء داخل جميع الإدارات، بما يضمن راحة المرضى والمترددين وسهولة حصولهم على الخدمة دون تعقيد أو تعطيل، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات، وسرعة فحص الطلبات والملفات، وتقديم الدعم اللازم لكبار السن وذوي الاحتياجات، مع التعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات، مؤكدًا أن معيار النجاح الحقيقي لأي جهة حكومية هو قدرتها على تقديم خدمة محترمة وسريعة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.