البرلمان العربي: استهداف ناقلة إماراتية بمضيق هرمز يشكل تحديا صارخا للقوانين الدولية

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة "أدنوك" باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذا الاعتداء الإرهابي يشكل تحديا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الدولية التي تكفل حرية الملاحة في الممرات المائية.

استهداف ناقلة إماراتية في مضيق هرمز

ودعا "اليماحي" المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات السافرة، بما يضمن أمن الملاحة الدولية وحماية الممرات المائية الدولية، ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وأمن الطاقة العالمي.

وأكد "اليماحي"، تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وصون استقرارها.

