تحسن في الحركة.. نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة نجوى فؤاد تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها الى غضروف فى الظهر.

وقالت نجوى فؤاد فى تصريح خاص لصدى البلد : أجريت عملية جراحية ثانية منذ 4 أيام تقريبا وأصبحت بحالة جيدة بعد فترة صعبة عشتها وجدت فيها صعوبة شديدة بالحركة بينما حاليا افضل حالا حيث استطيع حاليا الحركة بعد ان اجريت العملية.

نجوى فؤاد تتحدث عن سهير زكى

من ناحية اخرى تصدرت الفنانة نجوى فؤاد المشهد بعد تداول تصريحات سابقة لها مع الإعلامية سهير جودة عبر فيسبوك، كشفت خلالها عن رغبتها في التواصل مع الفنانة الراحلة سهير زكي، وذلك قبل وفاتها اليوم.

وقالت نجوى فؤاد إنها كانت تتمنى الوصول إلى رقم هاتف سهير زكي للاطمئنان عليها، خاصة بعدما سمعت مؤخرًا عن تعرضها لوعكة صحية، مؤكدة أن علاقة صداقة قوية جمعتهما لسنوات طويلة.

وأوضحت نجوى أن علاقتها بسهير كانت قائمة على الود والمحبة، رغم ما تردد لسنوات حول وجود خلافات أو غيرة بينهما، مشيرة إلى أنهما حرصتا سابقًا على تقديم استعراضات مشتركة لإثبات عدم صحة تلك الأقاويل.

كما كشفت نجوى فؤاد أن سهير زكي تركت منزلها وغيّرت رقم هاتفها منذ فترة طويلة، وهو ما صعّب عليها الوصول إليها، لتوجه مناشدة علنية لها من قبل طالبتها فيها بالتواصل معها، مؤكدة أنها لا تعرف عنوانها الجديد أو وسيلة للوصول إليها.