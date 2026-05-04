قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاف حسم الجدل.. هل تشارك 3 أندية مصرية في دوري أبطال أفريقيا؟
الصلح خير.. كيف يقع الطلاق رسميا خلال أول 3 سنوات زواج؟
دفاع سارة خليفة يطعن في اختصاص نيابة القاهرة الجديدة بنظر القضية
4500 جنيه لهؤلاء.. المستحقون لـ منحة العمالة غير المنتظمة
الخارجية: استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة
وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية: المساعدات الإنسانية من مصر تخفف من معاناة النازحين
نتيجة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم 2026.. الرابط الرسمي هنا
محافظ الجيزة يبحث سبل دعم مصانع الطوب بالصف وتيسير في إجراءات التقنين
خسارة 300 جنيه في الجنيه الذهب.. هل يستمر تراجع أسعار الذهب في مصر ؟
الشتاء راجع تاني.. الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن طقس الأيام المقبلة
حكام مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي غدا في الجولة قبل الأخيرة من الدوري
رئيس هيئة التأمينات: نظام المعاشات سيعاني عجزا بحلول 2036 في هذه الحالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ليلة رقص معاصر يختتم فعالياته بالقاهرة و يستعد للإسكندرية

مهرجان “ليلة رقص معاصر”
مهرجان “ليلة رقص معاصر”
تقى الجيزاوي

اختتم مهرجان “ليلة رقص معاصر” في دورته التاسعة  فعالياته مساء أمس الأحد من   بالقاهرة

ختام مهرجان ليلة معاصر

وشهد ختام البرنامج إقامة حفل “خطوة أولى” على مسرح مكتبة القاهرة الكبرى، حيث قُدمت مجموعة من العروض هي: “الانسلاخ”، “الحياة في حقيبة واحدة”، و“النسخة 6.0”، في أمسية جمعت بين العروض الفنية والاستقبال، احتفاءً بنتائج الإقامة وما أفرزته من تجارب إبداعية جديدة.

وتُقام هذه الدورة للمرة الأولى تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وبشراكة استراتيجية ودعم لوجيستي مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ضمن مشروع الأرشيف الوطني لقاعدة بيانات ودعم الفرق والمهرجانات المستقلة، وبدعم من اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية «يونيك» وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والمستقلة، من بينها المعهد الفرنسي، المجلس الثقافي البريطاني، المؤسسة الثقافية السويسرية «بروهلفتسيا»، معهد جوتة، السفارة الإسبانية، والمعهد الإيطالي، إلى جانب عدد من المؤسسات الفنية المستقلة وشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، وبمشاركة رعاة وداعمين من شركاء القطاعين الثقافي والخاص الداعمين للحركة الفنية المستقلة في مصر.

وفي امتداد لهذه التجربة، تنطلق عروض برنامج الإقامة الفنية في مدينة الإسكندرية بساحة مكتبة الإسكندرية، حيث تُقدَّم العروض يوم الثلاثاء 5 مايو 2026 في تمام الساعة الثانية ظهرًا، مع إعادة تقديم عرض “قطرة في منتصف الخط” للفنان أحمد الجندي “زيرو”، والذي يستكشف العلاقة بين الجسد والسلطة والتقارب في تجربة حسية مكثفة، يعقبه عرض “نفس الحب” للفنان محمد كالتوك، الذي يتعامل مع الحب كقوة عاطفية وسياسية من خلال مسار حركي تفاعلي يدعو الجمهور للمشاركة داخل الفضاء العام.

وتتواصل العروض يوم الأربعاء 6 مايو 2026 في تمام الساعة الثانية ظهرًا، حيث يُقدَّم عرض “الطائر” للثنائي صادق علي وفي سميث، والذي يمزج بين تقنيات العمود الصيني والرقص الهوائي والمسرح الجسدي في معالجة بصرية لقضايا التحرر وسياسات الجسد، ويليه عرض “حبة فوق وحبة تحت” للفنان الفرنسي فريديريك سيليه، الذي يواصل من خلاله استكشاف إمكانيات الأداء في الفضاءات المفتوحة وتوسيع حدود التجريب الحركي.

وتؤكد هذه العروض استمرار التزام المهرجان بدعم الإنتاج الفني المستقل، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفنون المعاصرة من خلال تقديمها في الفضاءات العامة، بما يعزز التفاعل المباشر مع الجمهور، ويفتح آفاقًا جديدة للحوار الفني في قلب المدينة.

مهرجان “ليلة رقص معاصر ختام مهرجان ليلة معاصر وزارة الثقافة المصرية مهرجان “ليلة رقص معاصر”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

وزير التربية والتعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

اسعار الفراخ اليوم

كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو

ترشيحاتنا

الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية

وزير الري: التوسع في معالجة واستخدام مياه الصرف الزراعى

صلاة القداس الإلهي

قداس واجتماع لمجمع كهنة إيبارشية الدول الاسكندنافية بستوكهولم

المجلس القومي للمرأة ينفذ برنامج تدريبي لميسرات برنامج “نورة” بقرية دنجواي

المجلس القومي للمرأة ينفذ برنامج تدريبي لميسرات برنامج “نورة” بقرية دنجواي

بالصور

حلوى اقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت.. طعم رائع بأقل تكلفة

حلوى اقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت.. طعم رائع بأقل تكلفة
حلوى اقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت.. طعم رائع بأقل تكلفة
حلوى اقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت.. طعم رائع بأقل تكلفة

ليلة رقص معاصر يختتم فعالياته بالقاهرة و يستعد للإسكندرية

مهرجان “ليلة رقص معاصر”
مهرجان “ليلة رقص معاصر”
مهرجان “ليلة رقص معاصر”

ريب آي ستيك بالمطاعم في بيتك مع الصوص مع الخضار السوتيه

ريب آي ستيك بالمطاعم في بيتك مع الصوص مع الخضار السوتيه
ريب آي ستيك بالمطاعم في بيتك مع الصوص مع الخضار السوتيه
ريب آي ستيك بالمطاعم في بيتك مع الصوص مع الخضار السوتيه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد