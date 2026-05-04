ليلة رقص معاصر يختتم فعالياته بالقاهرة و يستعد للإسكندرية

اختتم مهرجان “ليلة رقص معاصر” في دورته التاسعة فعالياته مساء أمس الأحد من بالقاهرة

ختام مهرجان ليلة معاصر

وشهد ختام البرنامج إقامة حفل “خطوة أولى” على مسرح مكتبة القاهرة الكبرى، حيث قُدمت مجموعة من العروض هي: “الانسلاخ”، “الحياة في حقيبة واحدة”، و“النسخة 6.0”، في أمسية جمعت بين العروض الفنية والاستقبال، احتفاءً بنتائج الإقامة وما أفرزته من تجارب إبداعية جديدة.

وتُقام هذه الدورة للمرة الأولى تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وبشراكة استراتيجية ودعم لوجيستي مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ضمن مشروع الأرشيف الوطني لقاعدة بيانات ودعم الفرق والمهرجانات المستقلة، وبدعم من اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية «يونيك» وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والمستقلة، من بينها المعهد الفرنسي، المجلس الثقافي البريطاني، المؤسسة الثقافية السويسرية «بروهلفتسيا»، معهد جوتة، السفارة الإسبانية، والمعهد الإيطالي، إلى جانب عدد من المؤسسات الفنية المستقلة وشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، وبمشاركة رعاة وداعمين من شركاء القطاعين الثقافي والخاص الداعمين للحركة الفنية المستقلة في مصر.

وفي امتداد لهذه التجربة، تنطلق عروض برنامج الإقامة الفنية في مدينة الإسكندرية بساحة مكتبة الإسكندرية، حيث تُقدَّم العروض يوم الثلاثاء 5 مايو 2026 في تمام الساعة الثانية ظهرًا، مع إعادة تقديم عرض “قطرة في منتصف الخط” للفنان أحمد الجندي “زيرو”، والذي يستكشف العلاقة بين الجسد والسلطة والتقارب في تجربة حسية مكثفة، يعقبه عرض “نفس الحب” للفنان محمد كالتوك، الذي يتعامل مع الحب كقوة عاطفية وسياسية من خلال مسار حركي تفاعلي يدعو الجمهور للمشاركة داخل الفضاء العام.

وتتواصل العروض يوم الأربعاء 6 مايو 2026 في تمام الساعة الثانية ظهرًا، حيث يُقدَّم عرض “الطائر” للثنائي صادق علي وفي سميث، والذي يمزج بين تقنيات العمود الصيني والرقص الهوائي والمسرح الجسدي في معالجة بصرية لقضايا التحرر وسياسات الجسد، ويليه عرض “حبة فوق وحبة تحت” للفنان الفرنسي فريديريك سيليه، الذي يواصل من خلاله استكشاف إمكانيات الأداء في الفضاءات المفتوحة وتوسيع حدود التجريب الحركي.

وتؤكد هذه العروض استمرار التزام المهرجان بدعم الإنتاج الفني المستقل، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفنون المعاصرة من خلال تقديمها في الفضاءات العامة، بما يعزز التفاعل المباشر مع الجمهور، ويفتح آفاقًا جديدة للحوار الفني في قلب المدينة.