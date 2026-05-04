محافظ الجيزة يبحث سبل دعم مصانع الطوب بالصف وتيسير في إجراءات التقنين

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة حرص المحافظة على دعم أصحاب الأنشطة الصناعية بمركز ومدينة الصف ومساندة المصنعين القائمين عليها للحفاظ على مقدراتهم والدفع قدمًا نحو توحيد الجهود لتحويلها إلى منطقة صناعية متكاملة تتمتع بمختلف الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع ممثلي أصحاب أنشطة صناعة الطوب بمركز ومدينة الصف لبحث إعادة تقدير أسعار الأراضي الخاصة بأنشطتهم بما يمكنهم من إنهاء إجراءات التقنين.

وخلال الاجتماع حرص المحافظ على الاستماع إلى وفد مصنعي الطوب والوقوف على المشكلات التي تعاني منها الصناعة بمدينة الصف والاحتياجات المطلوبة لتطويرها والتوسع في تسويق منتجاتها مؤكداً علي التنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية لضمان استمرار أعمالهم دون تعطيل وتحسين البيئة الحاضنة لتلك الصناعة وخلق فرص تنموية تدعم استدامتها وتعزز مقوماتها.

كما ناقش المحافظ مع الحضور آليات توفيق أوضاعهم مؤكدًا على تمثيلهم بلجنة التسعير لضمان تحديد أسعار مناسبة مع توضيح مصادر التمويل المتاحة لملفات التقنين الخاصة بهم.

وخلال اللقاء أطلع المحافظ علي الخطوات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة الدولة لتيسير إجراءات التقنين وتسعير الأراضي بأسعار تراعي تحفيز النشاط الاقتصادي وتنمية قدرات الملاك بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومواكبة خطة التسعير المعتمدة بالمناطق المماثلة إلى جانب تنفيذ أعمال الترفيق وتوفير الخدمات بالمنطقة الصناعية بالصف.

ومن جانبهم تقدم ممثلو أصحاب المصانع بالشكر لمحافظ الجيزة مؤكدين التزامهم بإثبات الجدية والتعاون لسرعة تقنين أوضاعهم بما يمكنهم من استكمال أنشطتهم ودعم جهود المحافظة في تطوير قطاع صناعة الطوب.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والمهندس محمود فوزي رئيس جهاز الاشراف علي المنطقة الصناعية وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة الصف، ومسؤولو الإدارات المعنية.