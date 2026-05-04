نتيجة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم 2026.. الرابط الرسمي هنا

أحمد سعيد

يبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم 2025 - 2026، فهي من المسابقات التي ينظمها الأزهر الشريف لاكتشاف وتشجيع حفظة القرآن الكريم بمختلف المراحل العمرية، ومع اعتماد نتيجة المسابقة اليوم يزداد البحث عن رابط نتيجة مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فور إعلانها رسميا، لمعرفة أسماء الفائزين في تلاوة القرآن الكريم. 

وتأتي مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم في إطار دعم الأزهر لنشر القيم الإسلامية، وتعزيز مكانة القرآن في نفوس النشء، مع تقديم ولمن يرغب في معرفة نتيجة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن بالأسماء الدخول على الرابط التالي اضغط هنا.

وكان اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، نتيجة مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام 2025 - 2026، بحضور د. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.

وبلغ عدد الفائزين في جميع المستويات 15677 فائزًا حصلوا على أكثر من 90%، من بينهم 119 متسابقا فازوا بالمراكز الأولى لجميع المستويات، حيث بلغ عدد الفائزين في المستوى الأول 876 متسابقًا، بنسبة 6%، وفي المستوى الثاني 2917 متسابقا بنسبة 18%، وفي المستوى الثالث 3614 متسابقًا بنسبة 23%، بينما بلغ عدد الفائزين في المستوى الرابع 8389 متسابقًا بنسبة (53%).

وعبّر الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، عن خالص تهنئته لجميع الفائزين في المسابقة، ناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر وتمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد، مؤكدًا أن مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم تُجسّد اهتمام الأزهر الشريف بكتاب الله تعالى، وحرصه على إعداد أجيالٍ متقنة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وفهم مقاصده السمحة، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة في المسابقة هذا العام يعكس مكانة القرآن الكريم في نفوس أبناء الأزهر ووعيهم بأهمية التمسك بتعاليمه وأخلاقه.

وأضاف أن الأزهر الشريف، بقيادة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهاته، يواصل دعمه الكامل لحفّاظ القرآن الكريم وتشجيعهم، إيمانًا بدورهم في بناء المجتمع وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، لافتًا إلى أن الأزهر يحرص على تطوير برامج التحفيظ والرواق الأزهري ومكاتب التحفيظ في مختلف المحافظات؛ بما يسهم في اكتشاف النماذج المتميزة من حفظة كتاب الله ورعايتهم علميًا وتربويًا.

جدير بالذكر أنه بلغ إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة (142,268) متسابقًا، تم تصعيد (54,768) متسابقًا، حصلوا على أكثر من 80% إلى المرحلة التالية؛ حيث بلغ عدد المصعدين في المستوى الأول (2,043) متسابقًا، بنسبة 41%، فيما بلغ عدد المصعدين في المستوى الثاني (7,794) متسابقًا، بنسبة 44%، بينما بلغ عدد المصعدين في المستوى الثالث (12,240) متسابقًا، بنسبة 37%، وبلغ عدد المصعدين في المستوى الرابع (32,691) متسابقًا، بنسبة 38%.

وتُعقَد مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم برعايةٍ كريمةٍ من الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويشارك فيها طلابُ المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري في مختلف المحافظات.

وتشمل المسابقة أربعة مستويات، هي: 

  • المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حُسن الأداء 
  • المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا
  • المستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا بدءًا من سورة التوبة وحتى نهاية المصحف
  • المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية المصحف وتبلغ القيمةُ الإجمالية لجوائز المسابقة (23) مليون جنيه.
