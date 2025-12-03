قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
مكتب نتنياهو: نستعد لتسلم جثة محتجز عثر عليها شمال قطاع غزة
وصل 110.. زيادة الطعون على نتيجة المرحلة الثانية بانتخابات النواب أمام الإدارية العليا
الغربية.. مراجعة اختبارات الطلاب بلجان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن

مشيخة الأزهر الشريف بالغربية
تفقد فضيلة الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف والمشرف العام على مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم، فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم، وخالد علي من الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم. اليوم الأربعاء، سير فعاليات المسابقة بالمعهد الأحمدي بطنطا.

توجيهات مشيخة الأزهر الشريف 

وخلال الزيارة، قام الوفد بمراجعة اختبارات الطلاب داخل اللجان، ومتابعة آليات التحكيم، مع التأكيد على الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، والدقة في تقدير الدرجات، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المتسابقين.

توعية المواطنين 

وأكد فضيلة الدكتور "بدوى" إلى أن لجان الفحص تضم نخبة متميزة من موجهي ومعلمي شؤون القرآن الكريم، وأن المسابقة تُنفذ بنظام التوثيق والفيديو داخل القاعات، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والنزاهة، بدعم فني من معلمي الحاسب الآلي، وبالتعاون بين إدارة شؤون القرآن الكريم وإدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة.

نور علي نور 

وأوضح الشيخ سليمان عبدالسلام، مدير شؤون القرآن الكريم بمنطقة الغربية الأزهرية، أن مشاركة هذا العام بلغت 12,475 متسابقًا، لتحافظ محافظة الغربية على المركز الثاني جمهوريًا بعد محافظة بني سويف.

وتستمر فعاليات المسابقة وسط متابعة دقيقة من قيادات الأزهر، بما يعكس اهتمام المؤسسة الأزهرية برعاية حفظة كتاب الله وتشجيعهم على التميز.

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

