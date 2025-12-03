الغربية.. مراجعة اختبارات الطلاب بلجان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن

تفقد فضيلة الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف والمشرف العام على مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم، فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم، وخالد علي من الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم. اليوم الأربعاء، سير فعاليات المسابقة بالمعهد الأحمدي بطنطا.

توجيهات مشيخة الأزهر الشريف

وخلال الزيارة، قام الوفد بمراجعة اختبارات الطلاب داخل اللجان، ومتابعة آليات التحكيم، مع التأكيد على الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، والدقة في تقدير الدرجات، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المتسابقين.

وأكد فضيلة الدكتور "بدوى" إلى أن لجان الفحص تضم نخبة متميزة من موجهي ومعلمي شؤون القرآن الكريم، وأن المسابقة تُنفذ بنظام التوثيق والفيديو داخل القاعات، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والنزاهة، بدعم فني من معلمي الحاسب الآلي، وبالتعاون بين إدارة شؤون القرآن الكريم وإدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة.

وأوضح الشيخ سليمان عبدالسلام، مدير شؤون القرآن الكريم بمنطقة الغربية الأزهرية، أن مشاركة هذا العام بلغت 12,475 متسابقًا، لتحافظ محافظة الغربية على المركز الثاني جمهوريًا بعد محافظة بني سويف.

وتستمر فعاليات المسابقة وسط متابعة دقيقة من قيادات الأزهر، بما يعكس اهتمام المؤسسة الأزهرية برعاية حفظة كتاب الله وتشجيعهم على التميز.