جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت

أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بيانه الثاني حول سير العملية الانتخابية في اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به وفود المتابعة الميدانية المنتشرة في المحافظات محل الإعادة.

ويعرض البيان أبرز الملاحظات والمشاهدات الأولية داخل اللجان منذ انطلاق التصويت صباح اليوم، والتي جاءت كالتالي:

أولًا: انتظام فتح اللجان وانضباط العملية الانتخابية،

رصد مراقبو الائتلاف انتظام فتح غالبية اللجان في الموعد المقرر في التاسعة صباحًا بمحافظات: الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة.

وتابع فريق الائتلاف عددًا من اللجان في المحافظات المختلفة، من بينها:

أسيوط: لجنة رقم (84) بمدرسة الابتدائية بيوق، ولجنة رقم (116) بمعهد بني إدريس الابتدائي الأزهري.

سوهاج: لجنة رقم (7) بمعهد ادفا الابتدائي الأزهري، ولجنة فرعية رقم (1) بمدرسة الشهيد خلف عبد القادر المشتركة بادفا.

البحيرة: لجنة رقم (35) بمدرسة زرقون الابتدائية (أ) ورياض أطفال، ولجنة رقم (61) بمدرسة منية بني موسى الابتدائية الأزهرية.

الفيوم: لجنة رقم (69) بمدرسة الرويبات الابتدائية.

كما لوحظ تأخر محدود في فتح بعض اللجان لمدة تراوحت بين 20 و30 دقيقة نتيجة تأخر وصول بعض القضاة المشرفين، وقد جرى التعامل مع الأمر سريعًا دون تأثير جوهري على سير العملية الانتخابية.

ثانيًا: متابعة محافظة الفيوم.

شهدت محافظة الفيوم انطلاق جولة الإعادة في دائرة إطسا، إلى جانب بدء الجولة الأولى في دائرتي الفيوم وأبشواي بعد إلغاء نتائج المرحلة الأولى بهما.

ورصدت فرق الائتلاف إقبالًا متفاوتًا منذ اللحظات الأولى، إذ بدت نسبة المشاركة ضعيفة نسبيًا داخل المدن الرئيسية عند بداية التصويت، مقابل إقبال ملحوظ في القرى والمناطق الريفية، خاصة في اللجان القريبة من أماكن إقامة المرشحين.

وانتظمت عملية الاقتراع في جميع اللجان على مستوى المحافظة وسط تأمين مكثف بمحيط المدارس ومقار التصويت، مع تواجد واضح لقوات الشرطة لتنظيم الحركة.

كما لاحظت فرق الرصد توفير مقاعد انتظار وممرات مهيأة لكبار السن وذوي الهمم لتسهيل مشاركتهم.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية وفرق المتابعة الميدانية لرصد أي ملاحظات والتعامل معها فورًا.

ودعا المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري المواطنين إلى المشاركة الإيجابية، مؤكدًا أن الحضور الواسع يعزز مؤسسات الدولة ويرسخ المسار الديمقراطي.

ثالثًا: نسب المشاركة وانطباعات الناخبين

سجل الائتلاف تفاوتًا لافتًا في نسب المشاركة بين المحافظات، حيث جاءت المؤشرات كالتالي:

قنا: إقبال جيد خاصة في القرى الريفية.

الإسكندرية (دائرة الرمل): مشاركة نسائية لافتة منذ الساعات الأولى.

الجيزة (إمبابة): حضور متوسط ومشاركة ملحوظة لكبار السن.

البحيرة: إقبال متدرج وهدوء تام داخل اللجان.

أسيوط: نشاط ملحوظ في لجان الفتح والبداري وساحل سليم.

سوهاج: انتظام واضح في عملية الدخول والخروج وغياب الازدحام.

وتشير هذه المؤشرات إلى استجابة متفاوتة من الناخبين، مع تزايد الإقبال تدريجيًا خلال فترات منتصف اليوم.

رابعًا: أبرز الإيجابيات التي رصدتها فرق الائتلاف

1. انتظام العملية الانتخابية في معظم اللجان.

2. انتشار أمني منضبط دون أي تدخل في مجريات التصويت.

3. توفير تسهيلات مناسبة لكبار السن وذوي الهمم.

4. التزام القضاة والمشرفين بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

5. ترحيب وكلاء المرشحين بتسلم صور محاضر الفرز تنفيذًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

خامسًا: أبرز السلبيات والملاحظات

رغم سير اليوم الانتخابي بصورة منظمة، رصدت فرق الائتلاف عددًا من الملاحظات، أبرزها:

1. انخفاض الإقبال في عدد من لجان الحضر.

2. رصد محاولات دعاية انتخابية مخالفة في محيط بعض اللجان قبل إزالتها.

3. بطء إداري محدود في بعض اللجان خلال الساعات الأولى.

4. شكاوى فردية من بعض المواطنين بشأن صعوبة تحديد أماكن لجانهم.

5. عدم رصد أي وقائع عنف أو اضطرابات مؤثرة على العملية الانتخابية حتى الآن.