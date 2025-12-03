يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

نشرت الفنانة يارا السكرى ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام فى جلسة تصوير رفقة كلبها.

تفاصل إطلالة يارا السكرى..

وتألقت يارا السكرى، فى الصور بإطلالة لافتة مرتدية بجاما باللون الأبيض المنقط بالبينك.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز يارا السكرى ، بإطلالاتها الأنيقة لتكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه

وتعتمد يارا السكرى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.