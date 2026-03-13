طريقة عمل بسكويت البرتقال للعيد .. أجمل ميكس مع كوب الشاي

يعتبر بسكويت البرتقال من أشهر المخبوزات المنزلية التي يفضلها الكثيرون بجانب كوب الشاي، خاصة في المناسبات والأعياد، حيث يتميز بطعمه الخفيف ورائحته المنعشة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة لتحضيره بمكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ، وفيما يلي نستعرض طريقة عمل بسكويت البرتقال في المنزل بخطوات سهلة لضمان نجاح الوصفة.

طريقة عمل بسكويت البرتقال

مقادير بسكويت البرتقال:

3 أكواب دقيق

نصف كوب زبدة

ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة نشادر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بشر برتقال

2 بيضة

رشة ملح

طريقة عمل بسكويت البرتقال خطوة بخطوة:

ـ خفق الزبدة مع السكر البودرة جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا.

ـ إضافة البيض والفانيليا مع الاستمرار في التقليب.

ـ إضافة بشر البرتقال والنشادر وخلط المكونات جيدًا.

ـ في وعاء آخر، يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.

ـ إضافة المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط الزبدة.

ـ تقليب المكونات حتى تتكون عجينة متماسكة.

ـ دهن صينية الفرن بقليل من الزيت.

ـ تشكيل البسكويت باستخدام ماكينة البسكويت أو باليد.

ـ رص البسكويت في الصينية.

ـ إدخال الصينية فرنًا ساخنًا حتى تمام النضج واكتساب اللون الذهبي.

نصائح لنجاح بسكويت البرتقال

ـ استخدام زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ـ عدم المبالغة في العجن حتى لا يصبح البسكويت قاسيًا.

ـ تسخين الفرن مسبقًا.

ـ ترك مسافات بين قطع البسكويت أثناء الرص.