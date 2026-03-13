الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل بسكويت البرتقال للعيد .. أجمل ميكس مع كوب الشاي

آية التيجي

يعتبر بسكويت البرتقال من أشهر المخبوزات المنزلية التي يفضلها الكثيرون بجانب كوب الشاي، خاصة في المناسبات والأعياد، حيث يتميز بطعمه الخفيف ورائحته المنعشة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة لتحضيره بمكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ، وفيما يلي نستعرض طريقة عمل بسكويت البرتقال في المنزل بخطوات سهلة لضمان نجاح الوصفة.

مقادير بسكويت البرتقال:
3 أكواب دقيق
نصف كوب زبدة
ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة نشادر
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة بشر برتقال
2 بيضة
رشة ملح

طريقة عمل بسكويت البرتقال خطوة بخطوة:

ـ خفق الزبدة مع السكر البودرة جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا.
ـ إضافة البيض والفانيليا مع الاستمرار في التقليب.
ـ إضافة بشر البرتقال والنشادر وخلط المكونات جيدًا.
ـ في وعاء آخر، يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.
ـ إضافة المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط الزبدة.
ـ تقليب المكونات حتى تتكون عجينة متماسكة.
ـ دهن صينية الفرن بقليل من الزيت.
ـ تشكيل البسكويت باستخدام ماكينة البسكويت أو باليد.
ـ رص البسكويت في الصينية.
ـ إدخال الصينية فرنًا ساخنًا حتى تمام النضج واكتساب اللون الذهبي.

نصائح لنجاح بسكويت البرتقال

ـ استخدام زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ـ عدم المبالغة في العجن حتى لا يصبح البسكويت قاسيًا.

ـ تسخين الفرن مسبقًا.

ـ ترك مسافات بين قطع البسكويت أثناء الرص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مرتبات شهر مارس 2026

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

مسن مقيد فى البلكونة

تحرك من وزارة التضامن لانقاذ مسن مربوط فى بلكونة دار مسنين

نور هشام سليم 

بصيت في المرايا .. نور هشام سليم يكشف رد فعله بعد عملية التحول الجنسي

ترشيحاتنا

أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات قبل عيد الفطر

أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات قبل عيد الفطر

هجرة الإنسان الأول

قبل 2 مليون سنة.. كيف كانت هجرة الإنسان الأول خارج أفريقيا؟

القمر

أول موقع الهبوط.. سباق عالمي جديد للعودة إلى القمر| إيه الحكاية؟

بالصور

طريقة عمل بسكويت البرتقال للعيد .. أجمل ميكس مع كوب الشاي

طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال

هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة .. تسبب مضاعفات خطيرة | خاص

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

بعد ظهور ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس مصابة به .. معلومات صادمة عن مرض الثعلبة

مرض الثعلبة
مرض الثعلبة
مرض الثعلبة

طرق تنظيف دهون حوائط المطبخ بسهولة.. وصفات منزلية فعالة للتخلص من أصعب البقع

أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط

فيديو

حقيقة وفاة هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد