طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تبدأ الأمهات في البحث عن طريقة عمل بسكويت العيد بالكيلو لتحضيره في المنزل كجزء من العادات المرتبطة بالاحتفال بالعيد، خاصة مع ارتفاع أسعار الحلويات الجاهزة، مما يجعل الوصفات المنزلية الخيار الأفضل والأكثر توفيرًا.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة لتحضير بسكويت النشادر بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، مع خطوات واضحة تضمن نجاح الوصفة والحصول على بسكويت هش بطعم مميز.

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

مقادير بسكويت النشادر :

3 أكواب دقيق

¾ كوب سكر بودرة

¾ كوب سمنة

2 بيضة

ملعقة كبيرة نشادر

ربع كوب لبن

ربع كوب عصير برتقال

بشر برتقال

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

فانيليا

رشة ملح

خطوات عمل بسكويت النشادر في المنزل:

ـ خفق البيض مع السكر البودرة جيدًا.

ـ إضافة السمنة والفانيليا وبشر البرتقال مع استمرار الخفق.

ـ إضافة النشادر واللبن وعصير البرتقال مع التقليب.

ـ وضع الدقيق تدريجيًا مع البيكنج بودر ورشة الملح حتى تتكون عجينة متماسكة.

ـ تشكيل العجينة باستخدام ماكينة البسكويت.

ـ رص البسكويت في صينية مدهونة بقليل من الزيت.

ـ إدخال الصينية فرن ساخن لمدة من 10 إلى 12 دقيقة حتى يكتسب اللون الذهبي.

نصائح لنجاح بسكويت العيد

ـ يفضل تسخين الفرن مسبقًا.

ـ عدم المبالغة في العجن.

ترك مسافة بين قطع البسكويت في الصينية.

ـ حفظ البسكويت بعد التبريد في علبة محكمة.