قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب تحريك أسعار المواد البترولية.. أسعار تذاكر وسائل النقل العام الجديدة
أب ولكن فجر القضية.. بماذا يشعر الطفل عند صراع الوالدين بعد الطلاق
بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز
تحطم طائرة تزويد وقود أمريكية في العراق والجهود جارية لإنقاذ الطاقم
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
في العشر الأواخر من رمضان.. التفاصيل الكاملة لقيام شخص بإنهاء حياة طليقته في ملوي جنوب المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
آية التيجي

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تبدأ الأمهات في البحث عن طريقة عمل بسكويت العيد بالكيلو لتحضيره في المنزل كجزء من العادات المرتبطة بالاحتفال بالعيد، خاصة مع ارتفاع أسعار الحلويات الجاهزة، مما يجعل الوصفات المنزلية الخيار الأفضل والأكثر توفيرًا.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة لتحضير بسكويت النشادر بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، مع خطوات واضحة تضمن نجاح الوصفة والحصول على بسكويت هش بطعم مميز.

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

مقادير بسكويت النشادر : 
3 أكواب دقيق
¾ كوب سكر بودرة
¾ كوب سمنة
2 بيضة
ملعقة كبيرة نشادر
ربع كوب لبن
ربع كوب عصير برتقال
بشر برتقال
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
فانيليا
رشة ملح

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

خطوات عمل بسكويت النشادر في المنزل:

ـ خفق البيض مع السكر البودرة جيدًا.

ـ إضافة السمنة والفانيليا وبشر البرتقال مع استمرار الخفق.

ـ إضافة النشادر واللبن وعصير البرتقال مع التقليب.

ـ وضع الدقيق تدريجيًا مع البيكنج بودر ورشة الملح حتى تتكون عجينة متماسكة.

ـ تشكيل العجينة باستخدام ماكينة البسكويت.

ـ رص البسكويت في صينية مدهونة بقليل من الزيت.

ـ إدخال الصينية فرن ساخن لمدة من 10 إلى 12 دقيقة حتى يكتسب اللون الذهبي.

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

نصائح لنجاح بسكويت العيد

ـ يفضل تسخين الفرن مسبقًا.
ـ عدم المبالغة في العجن.
ترك مسافة بين قطع البسكويت في الصينية.

ـ حفظ البسكويت بعد التبريد في علبة محكمة.

طريقة عمل بسكويت العيد بسكويت العيد بالكيلو طريقة عمل بسكويت النشادر وصفات عيد الفطر حلويات العيد طريقة عمل بسكويت نجلاء الشرشابي بسكويت العيد الاقتصادي وصفات بسكويت العيد في المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

ترشيحاتنا

الشطة

خبر صادم لمحبي الشطة.. 3 مخاطر تصيبك عند الإكثار منها

الشمر

فوائد الشمر عند تناوله يوميا.. وهذا ما يحدث للنساء

بسكويت

طريقة عمل بسكويت جوز الهند

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد