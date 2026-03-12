قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
في العشر الأواخر من رمضان.. التفاصيل الكاملة لقيام شخص بإنهاء حياة طليقته في ملوي جنوب المنيا
العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص
الجيش الإيراني: استهدفنا مكان تجمع القوات الأمريكية بطريق الشيخ زايد في الإمارات
لأول مرة .. الأزهر يقدم طالبا بالإعدادية لإمامة المصلين في التراويح
ميار الببلاوي ترفض وصف الفنانة التائبة : مكنتش زانية أو سارقة حد
توك شو

ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي
هاني حسين

علقت الفنانة ميار الببلاوي على تصريحاتها المتعلقة بالفنانة حنان ترك، مؤكدة أنها لم تهاجمها شخصيًا.

وقالت ميار خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: «هي استولت على دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر، لكن أنا لم أهاجمها». 

وأوضحت أن المشكلة كانت مرتبطة بالمسرح أيضًا، حيث قامت غادة إبراهيم بتصعيد الموقف مما أدى إلى توقف العمل من قبل النقابة في وقت كانت فيه ميار مستعدة لتقديم مشهدها مع يحيى الفخراني. 

وأضافت ميار أنها اختارت الانسحاب بهدوء ولم تشعر أن أي شخص يفرق بين أحد وآخر في الوسط الفني، مستثنيةً مسلسل القمر العسل الذي كان مختلفًا في تعاملاته. 

وأشارت إلى أن أحمد السقا كان الأقرب إلى قلبها من بين جميع زملائها، ووصفت المكالمات معه بأنها «الأحلى والأقرب إلى قلبها».

