ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها

علقت الفنانة ميار الببلاوي على تصريحاتها المتعلقة بالفنانة حنان ترك، مؤكدة أنها لم تهاجمها شخصيًا.

وقالت ميار خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: «هي استولت على دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر، لكن أنا لم أهاجمها».

وأوضحت أن المشكلة كانت مرتبطة بالمسرح أيضًا، حيث قامت غادة إبراهيم بتصعيد الموقف مما أدى إلى توقف العمل من قبل النقابة في وقت كانت فيه ميار مستعدة لتقديم مشهدها مع يحيى الفخراني.

وأضافت ميار أنها اختارت الانسحاب بهدوء ولم تشعر أن أي شخص يفرق بين أحد وآخر في الوسط الفني، مستثنيةً مسلسل القمر العسل الذي كان مختلفًا في تعاملاته.

وأشارت إلى أن أحمد السقا كان الأقرب إلى قلبها من بين جميع زملائها، ووصفت المكالمات معه بأنها «الأحلى والأقرب إلى قلبها».