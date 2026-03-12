ميار الببلاوي: العمل الإعلامي أنصفني وأرد فيه على من يهاجمني

أكدت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي أنها لا تشعر بالندم على أي تصريحات أدلت بها في السابق، مشددة على أنها تتحدث دائمًا بما يمليه عليها ضميرها وقناعاتها الشخصية، حتى وإن تسبب ذلك في إثارة الجدل أحيانًا.

وقالت ميار الببلاوي خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنها لم تتعرض لمحاولات حقيقية لكسر إرادتها داخل الوسط الفني، كما نفت أن تكون هناك أسماء كبيرة قد حاربتها بشكل مباشر، موضحة أن ما يثار حول تلك الأمور غالبًا ما يكون مبالغًا فيه.

وأضافت أن دموعها في بعض المواقف الإعلامية تكون صادقة وتعكس مشاعرها الحقيقية، مؤكدة أنها لا تحاول الظهور بمظهر الضحية أو استدرار تعاطف الجمهور.

وأوضحت ميار الببلاوي أنها لا ترى نفسها وصية على القيم الفنية داخل الوسط، لكنها بحكم دراستها الدينية في المعهد العالي للدراسات الإسلامية ومعهد إعداد الدعاة، تعتبر نفسها داعية أيضًا، ومن ثم تشعر بمسؤولية تجاه التعبير عن رأيها عندما ترى ما تعتبره تجاوزًا للقيم أو مساسًا بالدين.

وأضافت أنها لا تفرض آراءها على أحد، لكنها ترى أن من حقها أن تعبر عن موقفها بالكلمة، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره»، مؤكدة أن دورها يقتصر على التعبير عن رأيها فقط.

كما أكدت ميار الببلاوي أنها تفخر بتاريخها الفني، مشيرة إلى أنها كانت جزءًا من الوسط الفني وما زالت تعتز بتلك المرحلة من حياتها، خاصة وأن أعمالها لم تتضمن ما تخجل منه.

وعن انتقالها إلى المجال الإعلامي، أوضحت أن قرارها لم يكن هروبًا من التمثيل، بل جاء بعد تضييق فرص العمل عليها عقب ارتدائها الحجاب، ما دفعها للبحث عن مساحة أخرى تستطيع من خلالها الاستمرار والتعبير عن نفسها.

وأكدت أن العمل الإعلامي أنصفها بشكل كبير، وحقق لها حضورًا وتأثيرًا واضحين، مشيرة إلى أنها نجحت في تحقيق أهدافها المهنية من خلال البرامج التي تقدمها.

كما اعترفت ميار الببلاوي بأنها أحيانًا تستخدم منبرها الإعلامي للرد على هجمات أو مواقف سابقة تعرضت لها، معتبرة أن ذلك حق مشروع لها، خاصة عندما تكون لديها منصة إعلامية تستطيع من خلالها الدفاع عن نفسها وتوضيح موقفها أمام الجمهور.