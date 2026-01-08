ميار الببلاوي: كنت زوجة تانية في السر.. ومراته لما عرفت إني حامل كانت هترمي نفسها من التاسع

تحدثت الفنانة ميار الببلاوي، عن حياتها الزوجية والشخصية، قائلة:" انا كنت زوجة ثانية في السر ".

وقالت ميار الببلاوي في تصريحات تليفزيونية، :" قبلت إني اكون زوجة تانية عشان بحب جوزي، ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من الدور التاسع لما عرفت إني حامل منه ".

وتابعت ميار الببلاوي :" زوجة زوجي الأولى حاست إنه بيخونها ومتجوز عليها وفي يوم فتحت التليفون بتاعه ولقت رقم بيكلمه كتير ومسجل باسم مستعار وليس اسمي ".

واكملت ميار الببلاوي :"جوزي في الأول قالي إنه منفصل عن مراته الأولى وقبلت وحبيته ".

ولفتت ميار الببلاوي:" في جوازتي الأولى كنت برده الزوجة الثانية ".