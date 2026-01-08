وفاة شقيق الفنان الراحل فكري صادق

أعلن مراد فكري، نجل الفنان فكري صادق عن وفاة عمه كارم، ذلك بالتزامن مع الذكري الأولى لوفاة فكري صادق يوم 17 يناير.

وكتب مراد فكري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. عمى كارم فى ذمة الله ربنا يرحمك يا عمى ويسكنك فسيح جناته ويلهمنا فى فراقك الصبر والسلوان".

وشيعت جثمان الراحل كارم صادق ليوارى الثرى بمقابر الأسرة فى أكتوبر.

ورحل عن عالمنا، الفنان القدير فكري صادق عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة التي أثرت الساحة الفنية المصرية، حيث أعلن نجله مراد فكري صادق خبر الوفاة، عبر حسابه على “فيسبوك”، وكتب: “أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله … البقاء لله”.

وُلد فكري صادق في 5 مايو 1945 بحي بولاق أبو العلا في القاهرة، بدأ مشواره الفني في أوائل السبعينيات بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية عانى في طفولته من الحمى الشوكية التي أثرت على نطقه، لكن بفضل قراءة القرآن الكريم، تحسنت حالته وأصبح رئيس فريق التمثيل في مدرسته الثانوية.