الاتحاد الأوروبي يتعهد بأكثر من مليار يورو لإعادة تأهيل شبكة الطاقة في أوكرانيا

تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من مليار يورو لدعم إعادة بناء شبكات الطاقة في أوكرانيا، بعد أشهر من القصف المكثف من جانب روسيا.

وأعلن مفوض الطاقة الأوروبي دان يورجنسن، خلال زيارته إلى كييف اليوم الثلاثاء، أن الحزمة تشمل 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية عاجلة ومولدات كهرباء، إضافة إلى نحو 920 مليون يورو لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء الهجمات الروسية، وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.

وجاء الإعلان في الذكرى الرابعة لبدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال يورجنسن إن الاتحاد الأوروبي "لن يسمح لروسيا بتجميد أصدقائنا الأوكرانيين وإخضاعهم"، مؤكدًا مضاعفة الدعم لضمان استمرار إمدادات الكهرباء.

وأوضح أن مبلغ 920 مليون يورو سيخصص لتعزيز شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل محطات التدفئة والطاقة المتضررة، وتحسين الحماية المادية للمنشآت، ودعم توليد الكهرباء والحرارة بشكل لامركزي.

ومنذ العام الماضي، كثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مع تسجيل 217 هجومًا منذ بداية العام، وفق منظمة جرينبيس. وذكرت المنظمة أنه في يناير وحده أطلقت موسكو نحو 6 آلاف طائرة مسيرة هجومية و5 آلاف و500 قنبلة جوية موجهة و158 صاروخًا استهدفت محطات الطاقة الحرارية ومحطات التحويل ومنشآت التدفئة.

وتسببت الهجمات في انقطاع التيار بشكل متكرر عن مناطق كاملة، وحرمان ملايين السكان من الكهرباء في ظل درجات حرارة دون الصفر.