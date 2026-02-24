قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
في الليلة السابعة من رمضان.. الجامع الأزهر يمتلئ بالمصلين في صلاة العشاء والتراويح
مصدر مسؤول ينفي صحة التقارير المتداولة حول إثيوبيا و البحر الأحمر
الاتحاد الأوروبي يتعهد بأكثر من مليار يورو لإعادة تأهيل شبكة الطاقة في أوكرانيا

أ ش أ

 تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من مليار يورو لدعم إعادة بناء شبكات الطاقة في أوكرانيا، بعد أشهر من القصف المكثف من جانب روسيا.

وأعلن مفوض الطاقة الأوروبي دان يورجنسن، خلال زيارته إلى كييف اليوم الثلاثاء، أن الحزمة تشمل 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية عاجلة ومولدات كهرباء، إضافة إلى نحو 920 مليون يورو لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء الهجمات الروسية، وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.

وجاء الإعلان في الذكرى الرابعة لبدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال يورجنسن إن الاتحاد الأوروبي "لن يسمح لروسيا بتجميد أصدقائنا الأوكرانيين وإخضاعهم"، مؤكدًا مضاعفة الدعم لضمان استمرار إمدادات الكهرباء.

وأوضح أن مبلغ 920 مليون يورو سيخصص لتعزيز شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل محطات التدفئة والطاقة المتضررة، وتحسين الحماية المادية للمنشآت، ودعم توليد الكهرباء والحرارة بشكل لامركزي.

ومنذ العام الماضي، كثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مع تسجيل 217 هجومًا منذ بداية العام، وفق منظمة جرينبيس. وذكرت المنظمة أنه في يناير وحده أطلقت موسكو نحو 6 آلاف طائرة مسيرة هجومية و5 آلاف و500 قنبلة جوية موجهة و158 صاروخًا استهدفت محطات الطاقة الحرارية ومحطات التحويل ومنشآت التدفئة.

وتسببت الهجمات في انقطاع التيار بشكل متكرر عن مناطق كاملة، وحرمان ملايين السكان من الكهرباء في ظل درجات حرارة دون الصفر.

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

صلاة المرأة

عضو مركز الأزهر للفتوى: يجوز للمرأة أداء التراويح بالمسجد وصلاتها في بيتها أفضل

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: 4 عقوبات نزلت بقوم لوط وتعدد أنواع العذاب يعكس فداحة جريمتهم

الأزهر

بروايات حفص وقالون وورش والبزي.. مآذن الأزهر تصدح بالقرآن بالقراءات المتواترة في صلاتي العشاء والتراويح

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

لقطات من الحلقة 6 من المداح.. حمادة هلال في ورطة

المداح

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

