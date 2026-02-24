قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاعل جماهيري كبير على دمج الفن في الفضاءات العامة وعرض السيرة الهلالية بمترو الأنفاق

لاقت مبادرة وزارة الثقافة لدمج الفنون في الفضاءات العامة اهتمامًا كبيرًا من الجمهور وتفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع انطلاق المبادرة أمس بعروض حيّة للسيرة الهلالية في محطة جمال عبد الناصر بمترو الأنفاق، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والفريق كامل الوزيري، وزير النقل.

وتداول عدد كبير من رواد المنصات الرقمية مقاطع فيديو وصورًا من الفعالية، مشيدين بالفكرة التي أعادت أجواء السامر الشعبي إلى قلب العاصمة، ومؤكدين أن مثل هذه المبادرات تقرّب التراث من الناس وتتيح لهم فرصة التعرف على أحد أبرز عناصر الهوية الثقافية المصرية.

ومن بين المنصات التي تفاعلت مع الحدث صفحة “This is Wonderful Egypt”، التي وجّهت شكرًا خاصًا لوزارة الثقافة على هذه المبادرة، فيما تناول عدد من صناع المحتوى والمؤثرين الفعالية بوصفها نموذجًا ناجحًا لدمج الفنون في المجال العام وتعزيز حضور التراث الشعبي في الحياة اليومية للمواطنين.

ورحب رواد المترو بمبادرة وزارة الثقافة، مطالبين بتكرار مثل هذه المبادرات، باعتبارها وسيلة لإتاحة الفن وتحويل الثقافة من حدث موسمي إلى حضور يومي يرافق تفاصيل الحياة.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بهذا التفاعل الجماهيري الواسع، ووجّهت الشكر إلى الجهات الداعمة للمبادرة، وعلى رأسها وزارة النقل والهيئة القومية لمترو الأنفاق، والقائمين على تشغيل الخط الثالث. 
وأكدت أن الفعالية التي شهدتها محطة جمال عبد الناصر تأتي ضمن خطة ممتدة يجري تنفيذها بالتعاون مع وزارة النقل وعدد من الجهات المعنية الأخرى، لنقل الفنون إلى مساحات الحياة اليومية.

وكان ركاب الخط الثالث قد فوجئوا أمس بعرض فني حي لرواة السيرة الهلالية، نظمته وزارة الثقافة احتفالًا بشهر رمضان، ضمن مبادرة تستهدف دمج الفنون في الفضاءات العامة وتعزيز حضورها في تفاصيل الحياة اليومية، بما يسهم في توسيع قاعدة الجمهور المتلقي ورفع الوعي بالتراث الثقافي المصري.

