احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

كشفت دراسة جديدة، أن طريقة النوم على وسائد مرتفعة قد ترفع ضغط العين لدى مرضى الجلوكوما، وهو المرض الذي يحدث نتيجة تراكم السوائل داخل العين، ما يؤدي إلى تلف العصب البصري وقد يسبب فقدان البصر بشكل دائم.

ماذا اكتشف الباحثون؟

وشملت الدراسة 144 شخصًا يعانون من الجلوكوما، وقارن الباحثون ضغط العين أثناء النوم على وسائد مكدسة مقارنة بالنوم بشكل مسطح.

وأظهرت النتائج، أن ضغط العين كان أعلى عند النوم على وسائد مرتفعة، ما يشير إلى احتمال ارتباط وضعية النوم بزيادة المخاطر الصحية للعين.

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

لماذا يحدث ذلك؟

ويفترض العلماء أن النوم على وسائد مرتفعة قد يضغط على الوريد الوداجي في الرقبة، وهو ما يعيق تدفق الدم بشكل طبيعي، وبالتالي يرفع ضغط العين.

نصائح لمرضى الجلوكوما

ويوصي الخبراء مرضى الجلوكوما:

ـ تجنب النوم على وسائد عالية جدًا.

ـ اختيار وضعية نوم لا تضغط على الرقبة.

ـ الالتزام بالأدوية الموصوفة من الطبيب.

ـ متابعة فحوصات العين بشكل دوري.

وتوضح الدراسة، أن العادات اليومية البسيطة مثل وضعية النوم قد تؤثر على صحة العين، ما يجعل الوعي بتفاصيل النوم جزءًا من الوقاية.