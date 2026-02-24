اتحاد جدة يسقط في فخ التعادل أمام الحزم في الدوري السعودي

سقط اتحاد جدة في فخ التعادل امام الحزم، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة الثالثة والعشرون ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وافتتح اتحاد جدة التهديف في الدقيقة 80، عن طريق روجير فيرنانديز.

وأدرك الحزم هدف التعادل في الدقيقة 84، عن طريق الدواهي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد اتحاد جدة الي النقطة 39 في المركز السادس ،وأرتفع رصيد الحزم الي النقطة 25 في المركز الـ13.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: روجر فيرنانديز - فابينيو - أحمد شراحيلي - ماريو ميتاي

خط الوسط: أحمد الغامدي - مامادو دومبيا - عوض الناشري

خط الهجوم: موسى ديابي - جورج إلينيخنا - ستيفن بيرجوين