علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري

أعلن علاء عبد العال رحيله عن القيادة الفنية لفريق غزل المحلة، عقب الخسارة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

دخل بيراميدز المباراة بقوة بحثًا عن النقاط الثلاث، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة 25، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة متقنة داخل الشباك.

ولم يتأخر رد أصحاب الأرض، إذ أدرك ويليامز صنداي التعادل لغزل المحلة في الدقيقة 29، بعد مراجعة تقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد مصطفى فتحي التقدم لبيراميدز في الدقيقة 43، مستغلًا ارتباكًا دفاعيًا داخل منطقة الجزاء، لينهي فريقه الشوط متفوقًا.

وفي الشوط الثاني، عزز فيستون مايلي النتيجة بالهدف الثالث، ليؤكد أفضلية الفريق السماوي ويحسم المواجهة عمليًا.

بهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، مواصلًا ضغطه في صراع القمة، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر، لتتعقد حساباته في المنطقة الدافئة.

الهزيمة جاءت لتضع حدًا لمشوار علاء عبد العال مع غزل المحلة، في ظل تراجع النتائج خلال الجولات الأخيرة، حيث فضّل المدير الفني الرحيل بعد المباراة، لتبدأ إدارة النادي البحث عن بديل يقود الفريق في المرحلة المقبلة من عمر المسابقة