ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على زد

واصل الزمالك تألقه في بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما حقق فوزًا مهمًا على زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

وافتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 22، حين انطلق خوان بيزيرا نحو منطقة الجزاء بعد تمريرة مميزة من ناصر منسي، قبل أن يسدد كرة بباطن القدم اليسرى من داخل المنطقة سكنت أقصى يمين المرمى.

ونجح زد في إدراك التعادل بعدما أرسل محمود صابر عرضية أرضية من الجهة اليمنى، استلمها رأفت خليل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية استقرت في أقصى يمين الشباك.

لكن الزمالك عاد ليتقدم مجددًا، بعدما مرر شيكو بانزا كرة متقنة من الجهة اليسرى إلى أحمد ربيع المتمركز على حدود منطقة الجزاء، ليسدد الأخير بباطن القدم اليمنى كرة سكنت أقصى يسار المرمى، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

جدول ترتيب الدوري المصري

بهذا الانتصار، اعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، منتزعًا القمة من بيراميدز والأهلي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك، بينما تراجع الأهلي إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، لتشتعل المنافسة على لقب الدوري في الجولات المقبلة.