الأهلي يتحرك لضم مهاجم جديد.. و«كامويش» يرحل بنهاية الموسم
«مشروع لعيب كبير».. دويدار يتغنى بلاعب الزمالك أحمد ربيع ويوجّه رسالة لـ «شيكو بانزا»
مصرع الطيار .. تحطم طائرة مقاتلة تركية من طراز إف-16 في باليكسير
بعد زيارة الرئيس السيسي.. طيران الرياض يُعلن: القاهرة ثاني وجهاتنا الإقليمية
ثقب رصاصة في طائرة تابعة للخطوط الأمريكية بعد رحلة من ميامي إلى كولومبيا
تعرف على آخر تطورات مصابي الأهلي بعد الاستبعاد من مباراة سموحة
لسحور سهل وصحي .. طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
أفضل الأعمال الصالحة في رمضان .. انتهز الفرصة لتفوز بالشهر كله
خبير آثار يكشف عن وثائق صخرية بسيناء لحجاج مصريين في طريقهم إلى جبل الشريعة |شاهد
صدق أو لا تصدق .. «الغندور»: «شيكوبانزا» ساب الماتش عشان يدخل الحمام
وكيل حسام عبدالمجيد يكشف تطورات تجديد عقده مع الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وكيل حسام عبدالمجيد يكشف تطورات تجديد عقده مع الزمالك

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف إسلام، شقيق ووكيل حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك عن مستجدات تجديد اللاعب لعقده مع النادي الأبيض.

وقال وكيل عبد المجيد، عبر برنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة أون سبورت، إن ظروف النادي الحالية لا تسمح بفتح ملف التجديد، في ظل انشغال الإدارة بحل الأزمات والتركيز على المنافسة في بطولة الدوري.

واضاف: "لا توجد مفاوضات حاليا لتجديد عقد حسام مع الزمالك، مشددًا على أن اللاعب يرحب بالاستمرار داخل القلعة البيضاء، لكنه يشترط بند يسمح له بخوض تجربة الاحتراف الخارجي من خلال الزمالك.

وأكد أن أي لاعب يتألق في الدوري الممتاز طبيعي أن يحظى باهتمام الأهلي وبيراميدز والزمالك، إلا أنه شدد على أن اللاعب لن يناقش أي عرض من داخل مصر بعد خوض تجربة الاحتراف، باستثناء الزمالك، احترامًا وتقديرًا للنادي.

حسام عبد المجيد وكيل عبد المجيد الزمالك

لسحور سهل وصحي .. طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

ما بين الإيجابيات والسلبيات.. التأثير النفسي لبرامج مقالب رمضان على الأطفال

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

