وكيل حسام عبدالمجيد يكشف تطورات تجديد عقده مع الزمالك

كشف إسلام، شقيق ووكيل حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك عن مستجدات تجديد اللاعب لعقده مع النادي الأبيض.

وقال وكيل عبد المجيد، عبر برنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة أون سبورت، إن ظروف النادي الحالية لا تسمح بفتح ملف التجديد، في ظل انشغال الإدارة بحل الأزمات والتركيز على المنافسة في بطولة الدوري.

واضاف: "لا توجد مفاوضات حاليا لتجديد عقد حسام مع الزمالك، مشددًا على أن اللاعب يرحب بالاستمرار داخل القلعة البيضاء، لكنه يشترط بند يسمح له بخوض تجربة الاحتراف الخارجي من خلال الزمالك.

وأكد أن أي لاعب يتألق في الدوري الممتاز طبيعي أن يحظى باهتمام الأهلي وبيراميدز والزمالك، إلا أنه شدد على أن اللاعب لن يناقش أي عرض من داخل مصر بعد خوض تجربة الاحتراف، باستثناء الزمالك، احترامًا وتقديرًا للنادي.