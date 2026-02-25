القبض على مندوب توصيل طلبات تحرش بموظفة بالدقى

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتحرش لفظياً بها حال تواجدها بأحد الشوارع بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 / الجارى تبلغ لقسم شرطة الدقى بالجيزة من (موظفة – مقيمة بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) بتضررها من أحد الأشخاص "يستقل دراجة هوائية" لقيامه بمعاكستها والتحرش بها لفظياً أثناء سيرها بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مندوب توصيل طلبات ، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) والدراجة الهوائية ملكه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





