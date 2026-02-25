مشهد حقيقي في «صحاب الأرض».. طبيب مصري يكشف واقعة مُؤثرة على معبر رفح | فيديو

علّق طبيب العيون المصري محمد توفيق، على مشهد للفنانة منة شلبي في مسلسل “صحاب الأرض” الذي يعرض حالياً ضمن سباق رمضان.

وقال الطبيب المصري، في فيديو شاركه عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “مشهد محاولة إدخال جهاز تنفس صناعي، لم يكن مجرد مشهد تمثيلي بل جسّد موقفاً حقيقياً عاشه شخصياً على معبر رفح البري، عندما أدخل جهازاً دقيقاً لجراحات الشبكية”.

وأوضح أنه لولا الاستجابة الفورية من ضابط مصري، سمح بدخول الجهاز رغم تعقيدات الإجراءات، لما تمكن من إجراء جراحات نوعية للمرضى داخل القطاع استمرت لعام كامل، مشيرًا إلى حجم الثواب العائد له وراء كل العمليات الجراحية.

المسلسل يعرض على قنوات DMC بالتوازى مع عرضة على منصة Watch It ضمن قائمة الأكثر مشاهدة مسبباً حالة من الزخم والنقاش على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة حول كيفية تناوله للأحداث التى تلت الحرب على غزة فى أكتوبر 2023

مسلسل "صحاب الأرض" معالجة وسيناريو وحوار عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي، وتشارك كيرا يغنم في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من العالم العربي، من بينهم إياد نصار، منة شلبى، تارا عبود، كامل الباشا، آدم بكري، ديانا رحمة، وسارة يوسف.