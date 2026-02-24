تارا عبود تواجه التهجير في صحاب الأرض والبحث عن حبيبها يزيد ألمها

في تصعيد جديد للأحداث، تجد كرمة ( تارا عبود) نفسها في مواجهة التهجير، فبينما تستعد لمغادرة المنزل مع أسرتها، لا تعلم أين اختفى نضال ولا ما إذا كان قد نجا من المطاردة حيث تلقت جميع العائلات أوامر بإخلاء الحي بعد اعتباره منطقة اشتباكات بدعوى وجود مخربين.

الجنود يطرقون الأبواب، ويمنحون السكان مهلة قصيرة لمغادرة منازلهم، معلنين أن المنطقة أصبحت غير آمنة. ووسط حالة من الذعر، يبدأ الأهالي في جمع ما استطاعوا من حاجياتهم وذكرياتهم، تاركين خلفهم بيوتًا ربما لا يعودون إليها قريبًا. المشهد يحمل مرارة النزوح القسري، حيث تختلط الدموع بالارتباك والخوف من المجهول.

يتحول القلق على الحبيب إلى وجع موازٍ لفقدان البيت، وتبقى الأسئلة معلّقة: هل ستتمكن من الاطمئنان عليه؟ أم أن الإخلاء سيكون بداية فصل جديد أكثر غموضًا في حياتها؟

مسلسل "صحاب الأرض" معالجة وسيناريو وحوار عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي، وتشارك تارا عبود بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من العالم العربي، من بينهم إياد نصار، منة شلبى، كامل الباشا، آدم بكري، ديانا رحمة، كيرا يغنم وسارة يوسف.