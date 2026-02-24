تطورات مثيرة في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول .. ماذا حدث؟

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات جديدة في مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، في ظل استمرار الجدل حول وجهته القادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2027.

بينما ظل اسم اللاعب مرتبطاً لفترة طويلة بإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، فإن مؤشرات حديثة بدأت تشير إلى احتمال مختلف، يتمثل في عودته إلى الملاعب الإيطالية، حيث سبق له التألق في بداية مسيرته الأوروبية.

ما وجهة محمد صلاح المقبلة؟

وفقاً لتقديرات عدد من الخبراء، فإن انتقاله إلى الشرق الأوسط لم يعد الخيار الأقرب كما كان متوقعاً في السابق، بل إن البقاء داخل أوروبا قد يمثل الرهان الأكثر واقعية في المرحلة المقبلة.

التقارير أوضحت أن إدارة ليفربول لا تمانع استمرار صلاح داخل صفوف الفريق، بل أبدت استعدادها لتمديد عقده بدلاً من بيعه بقيمة أقل من إمكاناته الفنية والتسويقية، إلا أن راتبه المرتفع، الذي يصل إلى نحو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، يمثل عقبة رئيسية أمام معظم الأندية الأوروبية التي قد تفكر في التعاقد معه.

رغم ذلك، فإن أندية في الدوري الإيطالي بدأت تراقب الموقف عن كثب، مع وجود اهتمام خاص من نادي روما بإعادة النجم المصري إلى صفوفه، مستندة إلى تجربته الناجحة مع الفريق بين عامي 2015 و2017.

وتشير تقارير إيطالية إلى أن عودته المحتملة ستكون بمثابة “قصة عاطفية” لكل من اللاعب وجماهير النادي، نظراً لما قدمه خلال فترته السابقة هناك.

تحديات صفقة محمد صلاح

مع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام هذه الخطوة، أبرزها التكلفة المالية الضخمة للصفقة، إذ يقدر راتب صلاح السنوي بحوالي 24 مليون يورو، وهو رقم يفوق قدرات معظم الأندية الإيطالية.

كما تضاءلت فرص انتقاله إلى أندية أخرى مثل برشلونة بسبب أزماتها الاقتصادية، ما يضع القرار النهائي بيد اللاعب نفسه. وقد يضطر صلاح إلى المفاضلة بين الاستمرار مع ليفربول حتى نهاية عقده، أو خوض تجربة أوروبية جديدة مقابل تخفيض راتبه، أو الاستجابة للعروض المالية المغرية القادمة من خارج القارة.

في النهاية، يبقى مستقبل قائد منتخب مصر مفتوحاً على عدة سيناريوهات، لكن عودة محتملة إلى إيطاليا تبدو خياراً مطروحاً بقوة، خاصة إذا فضّل الاستمرار في المنافسة داخل أحد الدوريات الكبرى بدلاً من الانتقال إلى وجهات أخرى أقل تنافسية.

جدير بالذكر أن هذا الموسم هو الأقل لمسيرة محمد صلاح، مع ليفربول منذ قدومه إلى قلعة انفيلد في موسم 2017، حيث شارك محمد صلاح في 27 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات والمسابقات هذا الموسم، سجل 7 أهداف وصنع 8 آخرين.