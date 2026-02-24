قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
كريم بدوي: أسيوط لتكرير البترول تغطي 100% من احتياجات صعيد مصر من البنزين
كارثة في غزة.. الأمطار تُغرق خيام النازحين بخان يونس
تحديث منظومة العدالة.. النيابة العامة تعزز البنية التقنية بأنظمة ذكاء اصطناعي متطورة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بتخطيط دقيق.. ماذا يأكل محمد صلاح ولامين يامال في رمضان للحفاظ على القمة؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

مع حلول شهر رمضان، يجد عدد من نجوم كرة القدم المسلمين في أوروبا أنفسهم أمام تحدي استثنائي، يجمع بين الالتزام الديني ومتطلبات الاحتراف العالي. 

وفي مقدمة هؤلاء يبرز اسم النجم محمد صلاح، جناح ليفربول، والموهبة الإسبانية الصاعدة لامين يامال لاعب برشلونة، اللذين يواصلان التألق في أقوى الدوريات العالمية رغم ساعات الصيام الطويلة.

فما النظام الغذائي الذي توصي به الأجهزة الطبية لهؤلاء اللاعبين؟ وكيف يمكن للصيام أن يتماشى مع أعلى مستويات الأداء البدني؟

الصيام في الملاعب الأوروبية من الجدل إلى الدعم

في سنوات سابقة، شهدت بعض الملاعب الأوروبية جدلاً بشأن صيام اللاعبين، ووصل الأمر أحيانا إلى محاولات للضغط عليهم للإفطار خلال أيام المباريات لكن المشهد تغيّر تدريجيا، إذ بدأت اتحادات كروية وحكام مباريات بالسماح بتوقفات قصيرة خلال اللقاءات المسائية، لتمكين اللاعبين من كسر صيامهم في توقيت المغرب.

هذا التحول يعكس إدراكا متزايدا لخصوصية الشهر الكريم، وحرصا على دعم اللاعبين بدلاً من وضعهم أمام خيار صعب بين الالتزام الديني والاحتراف الرياضي.

تحدي بدني ونفسي والتغذية هي كلمة السر

تؤكد أخصائية التغذية الرياضية أماندا سانشيز أن الصيام يمثل "تحديا بدنيا ونفسيا للاعب المحترف"، نظرًا للمجهود الكبير الذي تتطلبه المباريات والتدريبات اليومية فالجسم يفقد السوائل والطاقة خلال ساعات النهار، ما قد يؤثر في القدرة على التحمل والتركيز إذا لم يتم تعويضه بشكل علمي ومدروس.

وهنا يأتي دور التخطيط الغذائي الدقيق، الذي تضعه الأجهزة الطبية داخل الأندية بالتعاون مع خبراء التغذية، لضمان الحفاظ على الكتلة العضلية، ومستويات الطاقة، وتوازن السوائل.

خطة طبية متكاملة فحوصات ومراقبة مستمرة

لا يترك الأمر للاجتهاد الشخصي فاللاعب الصائم يخضع عادة لسلسلة من الفحوصات الدورية لقياس نسب السوائل، والأملاح، ومؤشرات الإجهاد العضلي كما يتم تعديل شدة التدريبات وتوقيتها بما يتناسب مع حالة اللاعب.

وبفضل هذه الاستراتيجية المحكمة، يستطيع اللاعب التأقلم بشكل كبير مع الصيام صحيح أن الأداء قد لا يبلغ ذروته القصوى في بعض الأحيان، لكن بالإدارة السليمة يمكن الحفاظ على مستوى تنافسي عالٍ جدًا، كما يفعل صلاح ويامال في مباريات حاسمة طوال الشهر.

ماذا يأكل النجوم عند الإفطار والسحور؟

يوصي خبراء التغذية بعدم الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار، لتجنب مشكلات الهضم والشعور بالخمول.

ويُفضل البدء بوجبات خفيفة ومتوازنة تشمل
البروتينات سهلة الهضم  مثل الدجاج المشوي أو السمك، لدعم استشفاء العضلات و الكربوهيدرات المعقدة  كالأرز والمعكرونة والبطاطا، لإعادة شحن مخزون الطاقة و التمر لاحتوائه على السكريات الطبيعية والألياف، ما يساعد على رفع مستوى السكر في الدم تدريجيًا.

السوائل بكميات كافية وعلى رأسها الماء، لتعويض الفاقد خلال ساعات الصيام.

أما في السحور، فيفضل التركيز على أطعمة تمنح طاقة ممتدة، مع تقليل الأطعمة المالحة لتفادي العطش أثناء النهار.

بين الإيمان والاحتراف معادلة ممكنة

تجربة لاعبين مثل محمد صلاح ولامين يامال تؤكد أن الصيام لا يتعارض بالضرورة مع الاحتراف الرياضي، إذا ما أحسن التخطيط له طبيا وغذائيا فالمعادلة تقوم على العلم والانضباط، إلى جانب الإرادة الشخصية.

ويظل رمضان بالنسبة لهؤلاء النجوم شهرا روحانيا خاصا، يضيف إلى مسيرتهم بعدا إنسانيا، دون أن يحرم جماهيرهم من لحظات الإبداع فوق المستطيل الأخضر.

محمد صلاح لامين يامال محمد صلاح ولامين يامال شهر رمضان ليفربول لامين يامال لاعب برشلونة الاحتراف الرياضي

