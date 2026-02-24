عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

أطلق الفنان محمد نجاتي، سلسلة من التصريحات الجريئة خلال استضافته في برنامج «خط أحمر»، تناول فيها محطات مهمة من مشواره الفني وحياته الشخصية.

ووجّه نجاتي ، رسالة مؤثرة لوالدته خلال تكريمها، حيث قبّل قدمها أمام الحضور، مؤكدًا أن الاعتراف بفضل الأم لا ينتقص من الرجولة، بل يعكس الوفاء، مشيرًا إلى أنها الداعم الأول وراء نجاحه.

وعلى صعيد آخر، انفعل نجاتي عند الحديث عن أزمته مع منة عرفة، قائلًا: «عليا الطلاق ما هجاوب على السؤال ده»، مؤكدًا أن هذا الملف انتهى تمامًا بالنسبة له، وأنه لن يعيش أسير تلك القصة أو يعود للحديث عنها مجددًا، مشددًا على تركيزه في عمله بعيدًا عن أي جدل شخصي

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي