قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير النقل يتفقد ورش كوم أبو راضى وشركة كولواي مصر ويتناول الإفطار مع العاملين | صور

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
حمادة خطاب

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل  يرافقه المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية أمس جولة تفقدية داخل الورش الرئيسية للسكك الحديدية بمنطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف ، حيث تفقد الوزير  أقسام الورشة المختلفة مثل أقسام( عمرة بواجى الجانز - عمرة رمان البلي - السروجيه ) بالإضافة الى تفقد عدد من العربات الخاصة بالقطارات التي  انتهت الورشة من إعادة تأهيلها  وتطويرها تطويرا شاملا ،حيث تقوم الورشة بإعادة تأهيل وتطوير جميع أنواع العربات الموجودة بالسكة الحديد ( الإسباني - VIP- تحيا مصر ..) بالإضافة إلى قطارات النوم.

تفقد  مصنع شركة كولواي مصر

بعدها توجه وزير النقل لتفقد  مصنع شركة كولواي مصر، والذى تم إنشاءه بالشراكة مع شركة كولواي الإسبانية المتخصصة في تصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة  على مساحة 3000 متر ،  وذلك ضمن جهود تعزيز التعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع  وتوطين وسائل النقل السككي لتلبية إحتياجات السوق المحلي، وتوفير العملة الصعبة، ونقل الخبرات للعمالة المصرية ، كما تفقد الوزير  عدد من عربات النوم التي تم إعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل لصالح خدمة الجمهور والقطاع السياحي،  وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير عدد 65عربة نوم ونادي (  55 عربة نوم -  10  عربة نادي ) حيث تم الإنتهاء من إعادة تأهيل وتطوير عدد  20عربة (19نوم -عربة نادي )   ، وكذلك تم  تفقد منظومة العمل داخل أقسام الإنتاج المختلفة بالمصنع، وشاهد الوزير  مراحل إعادة وتجديد مكونات عربات النوم من حيث تجهيز الكبائن والدهانات والأفران ومعالجة الأجزاء الداخلية ، وتحديث المقاعد والأرضيات والشبابيك والستائر وأنظمة كالتكييف ودهانات العربة الخارجية. كما تفقد  وزير النقل  المرحلة الثانية لإنشاء مصنع على مساحة 10000 متر مربع لتوسيع الطاقة الإنتاجية بما يلبي احتياجات مصانع الوحدات المتحركة الجاري إنشاؤها في مصر.

وعقب إنتهاء الجولة تناول الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل  وجبة الافطار مع عدد كبير من العاملين بورش كوم أبو راضى  وقدم لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكداً حرصه الدائم على لقاء العاملين بهذه الورشة  والتى تمثل عصب التأمين الفني للعربات داخل هيئة السكك الحديدية ، مشيرًا إلى استمرار  تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ال ٧   وهي( تطوير الوحدات المتحركة - تطوير البنية الاساسية - تطوير انظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم - تطوير التامين الفني والورش - الارتقاء بالعنصر البشري - تطوير الهيكل التنظيمي  -تطوير الهيكل المالي).

 مؤكدًا على الإستمرار في العمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب من خلال وسائل نقل متنوعة و آمانه وسليمة ونظيفة،  لافتًا إلي ضرورة العمل المستمر على زيادة الإنتاجية وأن تتم كافة الأعمال الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير العربات بجودة عالية خاصة وأن الوزارة تعمل دائما على أن تكون كافة الورش التابعة لها ومنها كوم ابوراضي على اعلي مستوي من الكفاءة الإنتاجية والكفاءة الفنية ،مشيرا الى أهمية لجنتي المشتريات والحوافز ، وان الحافز لمن يستحق ،  بالإضافة إلي ضرورة العمل المستمر للقضاء على اي ظاهرة سلبية تؤثر على الخدمة المقدمة ، وأن يتسابق الجميع لخدمة جمهور الركاب ،لافتًا إلى أن على كل عامل ومهندس أن يتقن عمله، وأن يؤدي كافة المهام الموكلة إليه باعلي درجه من الاحترافية والكفاءة ، بالإضافة إلى الإستغلال الأمثل لكافة الأصول والعمل على زيادة موارد الهيئة وأن يتم الإستغلال الأمثل لكافة أنواع الخردة والمحافظة على أملاك الهيئة ، وكذا  استمرار منظومة التحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر السكك الحديدية لتقديم خدمة بجودة وأمن وسلامه ورفاهية وتميز موجها قيادات هيئه السكك الحديدية بضرورة المحافظة على مواعيد القطارات ونظافة كافة المحطات والقطارات وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين والاهتمام الدائم والمستمر بالارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية والاجتماعية والرياضية لهم وعقد اجتماعات دورية معهم.

كما أكد  وزير النقل على أن القطاع الخاص يعد شريكا أساسيا في تنفيذ مشروعات الوزارة، مستعرضا عدد من النماذج لهذا التعاون  مثل إدارة وتشغيل قطارات النوم  وقطاع نقل البضائع واقامة مشروعات البنية الأساسية ، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية وتعظيم موارد الهيئة والناتج القومي.

الوزير القطارات الأسباني والVIP تحيا مصر مهندس كامل الوزير وزير النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الأهلي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

غزوة بدر الكبرى امتحان لصبر المسلمين وثباتهم وليست مجرد مواجهة عسكرية

مرشد سياحي

نقيب المرشدين السياحيين يوضح موقف النقابة من رسم مرشد على هرم أثري بسقارة

الهواتف المحمولة

تنظيم الاتصالات: مصر تستهلك 25 مليون هاتف سنويا.. ونستهدف تغطية 80% من الاحتياج

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027

أضرار استخدام "فوطة" مايكروفايبر لتلميع السيارة

فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد