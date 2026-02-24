وزير النقل يتفقد ورش كوم أبو راضى وشركة كولواي مصر ويتناول الإفطار مع العاملين | صور

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية أمس جولة تفقدية داخل الورش الرئيسية للسكك الحديدية بمنطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف ، حيث تفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة مثل أقسام( عمرة بواجى الجانز - عمرة رمان البلي - السروجيه ) بالإضافة الى تفقد عدد من العربات الخاصة بالقطارات التي انتهت الورشة من إعادة تأهيلها وتطويرها تطويرا شاملا ،حيث تقوم الورشة بإعادة تأهيل وتطوير جميع أنواع العربات الموجودة بالسكة الحديد ( الإسباني - VIP- تحيا مصر ..) بالإضافة إلى قطارات النوم.

تفقد مصنع شركة كولواي مصر

بعدها توجه وزير النقل لتفقد مصنع شركة كولواي مصر، والذى تم إنشاءه بالشراكة مع شركة كولواي الإسبانية المتخصصة في تصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة على مساحة 3000 متر ، وذلك ضمن جهود تعزيز التعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع وتوطين وسائل النقل السككي لتلبية إحتياجات السوق المحلي، وتوفير العملة الصعبة، ونقل الخبرات للعمالة المصرية ، كما تفقد الوزير عدد من عربات النوم التي تم إعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل لصالح خدمة الجمهور والقطاع السياحي، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير عدد 65عربة نوم ونادي ( 55 عربة نوم - 10 عربة نادي ) حيث تم الإنتهاء من إعادة تأهيل وتطوير عدد 20عربة (19نوم -عربة نادي ) ، وكذلك تم تفقد منظومة العمل داخل أقسام الإنتاج المختلفة بالمصنع، وشاهد الوزير مراحل إعادة وتجديد مكونات عربات النوم من حيث تجهيز الكبائن والدهانات والأفران ومعالجة الأجزاء الداخلية ، وتحديث المقاعد والأرضيات والشبابيك والستائر وأنظمة كالتكييف ودهانات العربة الخارجية. كما تفقد وزير النقل المرحلة الثانية لإنشاء مصنع على مساحة 10000 متر مربع لتوسيع الطاقة الإنتاجية بما يلبي احتياجات مصانع الوحدات المتحركة الجاري إنشاؤها في مصر.

وعقب إنتهاء الجولة تناول الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وجبة الافطار مع عدد كبير من العاملين بورش كوم أبو راضى وقدم لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكداً حرصه الدائم على لقاء العاملين بهذه الورشة والتى تمثل عصب التأمين الفني للعربات داخل هيئة السكك الحديدية ، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ال ٧ وهي( تطوير الوحدات المتحركة - تطوير البنية الاساسية - تطوير انظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم - تطوير التامين الفني والورش - الارتقاء بالعنصر البشري - تطوير الهيكل التنظيمي -تطوير الهيكل المالي).

مؤكدًا على الإستمرار في العمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب من خلال وسائل نقل متنوعة و آمانه وسليمة ونظيفة، لافتًا إلي ضرورة العمل المستمر على زيادة الإنتاجية وأن تتم كافة الأعمال الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير العربات بجودة عالية خاصة وأن الوزارة تعمل دائما على أن تكون كافة الورش التابعة لها ومنها كوم ابوراضي على اعلي مستوي من الكفاءة الإنتاجية والكفاءة الفنية ،مشيرا الى أهمية لجنتي المشتريات والحوافز ، وان الحافز لمن يستحق ، بالإضافة إلي ضرورة العمل المستمر للقضاء على اي ظاهرة سلبية تؤثر على الخدمة المقدمة ، وأن يتسابق الجميع لخدمة جمهور الركاب ،لافتًا إلى أن على كل عامل ومهندس أن يتقن عمله، وأن يؤدي كافة المهام الموكلة إليه باعلي درجه من الاحترافية والكفاءة ، بالإضافة إلى الإستغلال الأمثل لكافة الأصول والعمل على زيادة موارد الهيئة وأن يتم الإستغلال الأمثل لكافة أنواع الخردة والمحافظة على أملاك الهيئة ، وكذا استمرار منظومة التحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر السكك الحديدية لتقديم خدمة بجودة وأمن وسلامه ورفاهية وتميز موجها قيادات هيئه السكك الحديدية بضرورة المحافظة على مواعيد القطارات ونظافة كافة المحطات والقطارات وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين والاهتمام الدائم والمستمر بالارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية والاجتماعية والرياضية لهم وعقد اجتماعات دورية معهم.

كما أكد وزير النقل على أن القطاع الخاص يعد شريكا أساسيا في تنفيذ مشروعات الوزارة، مستعرضا عدد من النماذج لهذا التعاون مثل إدارة وتشغيل قطارات النوم وقطاع نقل البضائع واقامة مشروعات البنية الأساسية ، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية وتعظيم موارد الهيئة والناتج القومي.