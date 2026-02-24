قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
كريم بدوي: أسيوط لتكرير البترول تغطي 100% من احتياجات صعيد مصر من البنزين
كارثة في غزة.. الأمطار تُغرق خيام النازحين بخان يونس
حوادث

برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"

أ ش أ

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تمتد حتى نهاية شهر فبراير الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ 74 وحلول شهر رمضان المبارك.

وتستهدف المرحلة الـ (28) من مبادرة (كلنا واحد)، توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%،بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية ومسئولي كبرى السلاسل التجارية وأصحاب المطاعم ومحال الحلويات وموردي الفوانيس والياميش للمشاركة في المبادرة.

كما تم لأول مرة التوسع فى أعداد الكيانات التجارية المشاركة فى المبادرة، لتصل إلى (3125 فرعا للسلاسل التجارية – 172 شادرا رئيسا وفرعيا – 107 قوافل متحركة – 877 فرعا لمطاعم متنوعة – 416 فرعا لمحال حلويات متنوعة)"بإجمالى 4697 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1300منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسة، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

