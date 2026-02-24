طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

تُعد طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة من أكثر الوصفات المطلوبة، خاصة أنها وجبة رئيسية مشبعة ويمكن التحكم في تكلفتها حسب كمية اللحم المستخدمة.

تقدم الشيف هدي زعرب طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة

نصف كيلو مكرونة

250 جرام لحمة مفرومة

بصلة مفرومة

2 كوب عصير طماطم

ملعقة صلصة

ملح وفلفل

ملعقتان زيت

تُسلق المكرونة في ماء مغلي مملح وتُصفى.

في طاسة، يُشوح البصل في الزيت، ثم تُضاف اللحمة المفرومة وتُقلب حتى يتغير لونها.

يُضاف عصير الطماطم والصلصة والتوابل، وتُترك الصلصة حتى تتسبك.

تُخلط المكرونة مع الصلصة أو تُقدم الصلصة فوقها حسب الرغبة.

كيف نقلل التكلفة؟

يمكن تقليل كمية اللحمة إلى 200 جرام فقط، أو خلطها بعدس مسلوق أو فول مهروس لزيادة الكمية دون رفع الميزانية. كما يمكن استخدام مكرونة اقتصادية مع الحفاظ على نفس الطعم الشهي.