نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
تركي آل الشيخ ينفي منح شاب واقعة فتاة الأتوبيس الإقامة الذهبية أو مبلغا ماليا.. تفاصيل
فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر
ترامب: تغيير النظام الإيراني سيكون أفضل شيء
رامي إمام: أفلام الميوزيكال شغفي.. ودعم الشباب مسؤولية المرحلة
مصر ترحب بتوقيع مراجع إسناد آلية وقف إطلاق النار في شرق الكونغو الديمقراطية
الدوري الفرنسي| باريس سان جيرمان يتلقى هزيمة مفاجئة أمام رين
بالصور

برج الميزان حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. خلي موقفك واضح

برج الميزان
برج الميزان
أسماء عبد الحفيظ

برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026، يومك اليوم يحمل فرصًا للتوازن بين حياتك المهنية والعاطفية.

تميل بطبعك للحفاظ على الانسجام مع من حولك، لكن طاقة الفلك اليوم قد تجعلك تواجه مواقف تحتاج فيها للحسم واتخاذ القرار بوضوح. ستكون قادرًا على رؤية الأمور من عدة زوايا، وهذا يمنحك ميزة قوية في التفاوض أو حل النزاعات.

نصيحة برج الميزان

لا تخف من اتخاذ موقف واضح، فالآخرون يحترمون الصراحة والشفافية أكثر من التردد.

صفات برج الميزان

دبلوماسي، اجتماعي، حساس لجماليات الحياة، يبحث دائمًا عن التوازن. قوته في قدرته على الإقناع والتفاوض، وضعفه في التردد والميل لإرضاء الجميع.

مشاهير برج الميزان

من مشاهير هذا البرج إليسا، عمرو دياب، الذي يعكس الذوق العالي والقدرة على التأثير الإيجابي على الآخرين.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم مناسب لعقد اجتماعات أو توقيع اتفاقيات، حيث أن قدرتك على التواصل والإقناع في أوجها. ستنجح في إظهار مهاراتك وإقناع الآخرين بوجهة نظرك. قد تحتاج لتجنب التردد وتأجيل القرارات المهمة، فاليوم مناسب لاتخاذ خطوات جريئة مدروسة.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا، تحتاج إلى الصراحة والتعبير عن مشاعرك بوضوح. المرتبط سيجد أن الحوار المفتوح يعزز التفاهم، بينما الأعزب قد يلتقي بشخص مميز يحمل خصائص تجعله يشعر بالأمان النفسي.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي

الاهتمام بالتوازن النفسي والجسدي مهم اليوم. يمكن ممارسة رياضة خفيفة أو التأمل لتقليل التوتر.

برج الميزان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة تحمل لك فرصًا للنمو الشخصي والمهني. تحسن العلاقات العاطفية ممكن جدًا إذا ما تم التعبير عن المشاعر بصراحة، وستشهد نجاحات ملموسة في مجال عملك.

برج الميزان حظك اليوم السبت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026

