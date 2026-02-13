الهلال الأحمر يكرم متطوعيه من طلاب الثانوية العامة المتفوقين

كرمت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، عددًا من طلاب الثانوية العامة المتفوقين الذين شاركوا بفاعلية في العمل التطوعي بالجمعية، خلال فعاليات برنامج «النخبة» الذي أطلقه الهلال الأحمر المصري لإبراز قدرة المتطوعين على الموازنة بين التفوق الدراسي والخدمة المجتمعية.

واستهدف البرنامج، الذي استمر لمدة 10 أيام، طلابًا من مختلف التخصصات العلمية والأدبية، حيث خاضوا لتجربة عملية شاملة داخل إدارات الجمعية وفق تخصصاتهم، وقدموا مشروعات مجتمعية مبتكرة، شملت تصميم برامج وحملات توعوية لمعالجة مشكلات فعلية في المجتمع.

اختتمت فعاليات البرنامج، بتكريم الطلاب المشاركين تقديرًا لتميزهم ومساهمتهم الفعالة في تعزيز ثقافة التطوع والمشاركة المجتمعية.