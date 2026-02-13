خالد الغندور: العين اللي اختارت كامويش الأنجولي لازم تتحاسب

انتقد الإعلامي خالد الغندور، صفقة انتقال كامويش الأنجولي يلتسين إلى النادي الأهلي، بدلا من السلوفيني نيتس جراديشار.

وكتب الغندور عبر حسابه على “إنستجرام”: "العين اللي اختارت كامويش الأنجولي وبدلته بـ جراديشار؛ لازم تتحاسب على هذا الاختيار، وأنا نِلت الكلام ده من بدري، وقولت لاعب لا يلعب لمنتخب أنجولا ولم يلعب دوري ممتاز إلا في 2025 وجاب اهداف في دوري ضعيف وبلا ضغوط.. أما الأهلي قصة تانية.. وعلى العموم، مش أي حد يقدر يختار لاعب".

وفي سياق متصل، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مستوى بعض اللاعبين في النادي الأهلي “يثير علامات استفهام”، مشددًا على أن هناك فروقًا واضحة في الأداء داخل الفريق في المباريات.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc" إن كامويش لا يرقى لمستوى النادي الأهلي، معتبرًا أن جراديشار أفضل منه بفارق كبير.

وتساءل شبانة: "لا أعرف من الذي تعاقد مع هذا اللاعب الذي يعاني بدنيًا، مشيرًا إلى أن تحركاته داخل الملعب لا تعكس انسجامًا حقيقيًا مع الفريق، رغم تصريحات المدير الفني ييس توروب بشأن عدم تأقلمه حتى الآن.