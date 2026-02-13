وفاة نجل القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي

أعلنت الصفحة الرسمية للشيخ محمود صديق المنشاوي، نبأ وفاة فقيد شباب آل المنشاوي، عميد مهندس محمد محمود صديق المنشاوي، نجل عميد قراء العالم الإسلامي القارئ محمود صديق المنشاوي.

وأوضح منشور على الصفحة: “وشقيق كلا من: المهندس أسامة محمود صديق، والمستشار أحمد محمود صديق، والقارئ الشيخ صديق المنشاوي، والمستشار طارق محمود صديق المنشاوي”.

بينما لم تعلن الصفحة، أي معلومات عن موعد ومكان صلاة الجنازة على الراحل فقيد عائلة المنشاوي.

ذكرى ميلاد محمود صديق المنشاوي

منذ أيام، أحيت وزارة الأوقاف، ذكرى ميلاد القارئ الجليل الشيخ محمد صديق المنشاوي، الذي وُلد في 20 من يناير عام 1920م، بقرية المنشأة التابعة لمحافظة سوهاج، أحد أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، وصاحب المدرسة الخاشعة المتفرّدة في أداء كتاب الله- تعالى-.

نشأ الشيخ محمد صديق المنشاوي في بيت علم وقرآن؛ فوالده الشيخ صديق المنشاوي كان من كبار قرّاء عصره، وقد أتمّ الشيخ حفظ القرآن الكريم في سنٍّ مبكرة، ثم تلقّى علوم التلاوة والقراءات على أيدي كبار المشايخ، حتى نبغ فيها وأصبح من أشهر قرّاء الإذاعة المصرية، وواحدًا من الأصوات القرآنية التي تركت أثرًا خالدًا في وجدان الأمة.

سجّل الشيخ المنشاوي المصحف المرتل كاملًا بصوته، كما سجّل ختمةً مجوّدةً ما زالت تُذاع عبر إذاعة القرآن الكريم، وقد عُرف بلقب «الصوت الباكي» لما تميّز به أداؤه من خشوعٍ صادق وتأثّرٍ عميق بآيات القرآن الكريم، يلامس القلوب ويوقظ المعاني.

وشارك الشيخ - رحمه الله- في العديد من البعثات القرآنية إلى دول مختلفة، منها: فلسطين، وسوريا، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، وإندونيسيا وغيرها، ممثلًا لمصر والأزهر الشريف، حيث حظي بتقدير واسع وتكريم كبير، وكان سفيرًا صادقًا لمدرسة التلاوة المصرية العريقة.