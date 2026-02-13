3 ملايين يورو.. تطور مثير في تجديد عقد الكعبي مع أولمبياكوس

اقترب نادي أولمبياكوس اليوناني من تأمين بقاء مهاجمه المغربي أيوب الكعبي، بعدما بلغت مفاوضات تجديد عقده مراحل متقدمة، في أفق الإعلان رسميًا عن استمراره مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

وبات الدولي المغربي من أبرز ركائز التشكيلة الأساسية، حيث يضعه الطاقم التقني والإدارة ضمن أولويات المشروع الرياضي للنادي، بالنظر إلى أرقامه التهديفية وحضوره المؤثر في الخط الأمامي، ما دفع المسؤولين إلى التحرك مبكرًا لتمديد مقامه بعقد جديد يضمن استقراره.

وحسب تقارير إعلامية يونانية، فإن العرض المطروح يتضمن عقدًا لثلاث سنوات، براتب سنوي يصل إلى نحو 3 ملايين يورو متضمّنًا المكافآت، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بعقده الحالي الذي يناهز 2.5 مليون يورو، في خطوة تعكس القيمة التي يحظى بها داخل أسوار أولمبياكوس.

ورغم الجدل الذي رافق تأخر التوقيع خلال الفترة الماضية، تؤكد المعطيات أن المفاوضات تسير في أجواء إيجابية، وأن النقاط العالقة تهم بعض التفاصيل الثانوية فقط، دون أن تؤثر على الاتفاق النهائي بين الطرفين.

ومن جهته، أبدى الكعبي رغبة واضحة في مواصلة التجربة بأثينا، بعد أن تأقلم رفقة أسرته مع الحياة هناك، فضلًا عن شعوره بالراحة والثقة داخل الفريق، ما يجعل خيار الاستمرار الأقرب، باستثناء تلقي عرض استثنائي من أحد الأندية الكبرى في أوروبا.

وبذلك، يبدو الإعلان الرسمي عن التجديد مسألة وقت لا غير، ليواصل المهاجم المغربي قيادة هجالمغربوم أولمبياكوس وتأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة.