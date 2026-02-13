قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تحويل وادى الطليحات إلى مقصد للسياحة الريفية في قنا

وادى الطليحات
وادى الطليحات
يوسف رجب

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية لمنطقة "وادي الطليحات" بجبل دندرة، وذلك لبحث سبل استغلال المنطقة فى إقامة استراحة ريفية متكاملة، وتقدم تجربة سياحية فريدة. 



وأكد محافظ قنا، بأن المشروع يهدف إلى خلق متنفس سياحي جديد يتيح للزائرين الاستمتاع بالتجربة الريفية بكافة تفاصيلها، والتي تشمل، المشاركة في تربية الدواجن وحلب الأبقار، وتجربة صناعة "العيش الشمسي" في الفرن البلدي، والاستمتاع بمشهد أبراج الحمام التقليدية التي ستزين الموقع. 



كما وجه محافظ قنا، بضرورة البدء في تخطيط الموقع بشكل دقيق، مع توفير مسارات للمشي وتقسيم المساحة إلى مناطق تخصصية، بحيث تحتضن كل منطقة نشاطًا ريفيًا مختلفًا، لافتاً إلى تأتي هذه الخطوة، ضمن خطة المحافظة لتنويع المنتج السياحي واستثمار المقومات الطبيعية والتراثية التي تتمتع بها قنا، بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة. 



وأشار عبدالحليم، إلى أن الرؤية تهدف لمحاكاة النماذج الناجحة في مصر مثل "قرية تونس" بالفيوم، و"غرب سهيل" بأسوان، لدمج الطبيعة الجبلية لمركز دندرة مع التراث الريفي. 



رافق المحافظ خلال الجولة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس شكري حسين، استشاري المخلفات الصلبة، ومحمد حليم، مدير إدارة السياحة، وأسامة محمد، نائب قرية دندرة، إبراهيم الشخيني، من الأهالي، وأشرف جاب الله، سكرتير الأمير هاشم الدندراوي، وبالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

قنا وادي الطليحات تجربة سياحية فريدة أخبار قنا السياحة الريفية

