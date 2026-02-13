ترامب: تغيير النظام الإيراني سيكون أفضل شيء

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن تغيير النظام الإيراني قد يكون أفضل شيء قد يحدث.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن حاملة طائرات ثانية تتجه إلى الشرق الأوسط، وذلك بعد تقارير تفيد بأنها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد"، وهي أكبر حاملة طائرات تمتلكها الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "نيويروك تايمز"، نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، بأن الرئيس ترامب لم يحسم أمره بعد بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران.

وقالت “نيويورك تايمز”،: إن الخيارات العسكرية التي يدرسها ترامب، تشمل اتخاذ إجراء عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني وقدرته على إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 12 طائرة هجومية إضافية من طراز "إف-15إي" إلى المنطقة، مضيفة أن البنتاجون يستغل الوقت؛ لاستكمال بناء الأسطول الذي أعلن ترامب توجهه نحو إيران.