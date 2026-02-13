قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحت أنظار مصطفى محمد.. نانت يخسر بثلاثية من موناكو في الدوري الفرنسي
وزير الخارجية المجري: أوروبا تزرع ألغاما في طريق السلام بـ أوكرانيا
أشرف نصار يكشف تفاصيل انتقال الجزار لـ الأهلي وعلاقته بالخطيب
رجال يد الزمالك يتغلب على الجزيرة في دوري المحترفين
تحقيق ومليون جنيه غرامات.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل أزمة عواد في الزمالك
أبل تطرح iOS 26.3 .. خلفيات جديدة وميزة للانتقال إلى أندرويد
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
توك شو

ميرنا وليد تكشف تأثير أغاني مسرحية «ابن الأصول»: دموع على المسرح

ميرنا وليد
ميرنا وليد
محمد البدوي

كشفت الفنانة ميرنا وليد عن تفاصيل تجربتها الغنائية في مسرحية «ابن الأصول»، مؤكدة أنها تقدم داخل العرض مجموعة من الأغاني التي تحمل مشاعر قوية ولمستها على المستوى الشخصي.

وخلال استضافتها في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» على قناة صدى البلد، أشارت ميرنا إلى مشاركتها في بطولة المسرحية إلى جانب الفنان مصطفى شوقي.

حالة تأثر شديدة 

وأضافت: "الأغاني اللي بقدمها في المسرحية حلوة جدًا، لدرجة أنني أثناء تسجيل إحداها دخلت في حالة تأثر شديدة وعيطت جدًا".

 الحالة الدرامية للأغنيات

وأوضحت الفنانة أن الحالة الدرامية للأغنيات وكلماتها القريبة من القلب جعلتها تعيش كل تفصيلة فيها، مشيرة إلى أن المسرح يمنح الفنان مساحة فريدة للتعبير، خاصة عندما يجمع بين التمثيل والغناء في الوقت نفسه، ما يضيف عمقًا وتجربة مختلفة للجمهور والفنان على حد سواء.

