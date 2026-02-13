ميرنا وليد تكشف تأثير أغاني مسرحية «ابن الأصول»: دموع على المسرح

كشفت الفنانة ميرنا وليد عن تفاصيل تجربتها الغنائية في مسرحية «ابن الأصول»، مؤكدة أنها تقدم داخل العرض مجموعة من الأغاني التي تحمل مشاعر قوية ولمستها على المستوى الشخصي.

وخلال استضافتها في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» على قناة صدى البلد، أشارت ميرنا إلى مشاركتها في بطولة المسرحية إلى جانب الفنان مصطفى شوقي.

حالة تأثر شديدة

وأضافت: "الأغاني اللي بقدمها في المسرحية حلوة جدًا، لدرجة أنني أثناء تسجيل إحداها دخلت في حالة تأثر شديدة وعيطت جدًا".

الحالة الدرامية للأغنيات

وأوضحت الفنانة أن الحالة الدرامية للأغنيات وكلماتها القريبة من القلب جعلتها تعيش كل تفصيلة فيها، مشيرة إلى أن المسرح يمنح الفنان مساحة فريدة للتعبير، خاصة عندما يجمع بين التمثيل والغناء في الوقت نفسه، ما يضيف عمقًا وتجربة مختلفة للجمهور والفنان على حد سواء.