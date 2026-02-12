جمع أكثر من مليون دولار لدعم أسرة الفنان الأمريكي جيمس فان دير بيك

كشفت تقارير أجنبية ، عن جمع أكثر من مليون دولار لصالح أسرة الفنان الراحل فان دير بيك.

أطلق أصدقاء الفنان الراحل حملة لجمع التبرعات لدعم زوجته وأبنائه، في ظل الصعوبات المالية التي واجهتها الأسرة نتيجة تكاليف علاجه.

وقد نجحت تلك الحملة في جمع ما يزيد على مليون دولار بعد وفاة الراحل فان دير بيك اثر اصابته بمرض سرطان القولون.

فان دير بيك هو ممثل أمريكي من مواليد عام 1977 في كونيتيكت.

بدأ التمثيل يستهوى فان دير بيك وهو في سن الـ15؛ حيث طلب من والدته أن تصطحبه إلى نيويورك من أجل البحث عن مدير أعمال؛ وإيجاد فرصة من أجل دخول عالم هوليوود، حيث جاءت خطوته الأولى الاحترافية على خشبة المسرح في مسرحية Finding the Sun.