محافظات

محافظ بني سويف يُهنئ بن المحافظة لفوزه بفضية المركز الثاني لبطولة"فزاع"الدولية

شباب ورياضة بني سويف
شباب ورياضة بني سويف

تقدم الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بالتهنئة لمسؤولى قطاع الشباب والرياضة بمناسبة فوز ابن بني سويف البطل كريم محمود بحصد الميدالية الفضية ضمن منافسات  بطولة "فزاع" الدولية الـــ 17  لألعاب القوى لذوي الهمم  والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المًتحدة

من جهته أضاف هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة أن فوز اللاعب بفضية المركز الثاني "في سباق 200 متر عدو"في البطولة،عكس روح الإصرار والتحدي لدية للفوز واحراز ميدالية مقدماً أداءً بطولياً ، وذلك تحت إشراف ومتابعة من: أبوالخير عبدالتواب، وكيل الرياضة، أحمد حمد، مدير إدارة الأداء الرياضي للاعب ، 

وأوضح أن المديرية لا تدخر جهداً في رعاية أبطالها، معتبراً فوز كريم "بداية لسلسلة من الإنجازات" التي تهدف لوضع اسم بني سويف دائماً في صدارة المشهد الرياضي المصري والدولي.

بني سويف شباب ورياضة محافظة بني سويف

