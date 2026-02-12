محافظ أسيوط يلتقي نائب وزير الصحة خلال زيارته المحافظة ويبحث سبل دعم المنظومة الصحية.. تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

إيهاب عمر

استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، في إطار زيارته الحالية للمحافظة والتي استمرت يومين، وذلك عقب جولة تفقدية لعدد من المستشفيات والمنشآت الصحية والعيادات الخارجية التي تشهد إقبالًا كثفًا من المواطنين، للتعرف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة والوقوف على الاحتياجات الفعلية للقطاع. جاء ذلك بحضور، الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة لشئون الطب الوقائي، والدكتورة عفاف نجاح، مدير مركز تدريب مديرية الصحة. وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ أسيوط بنائب وزير الصحة، مؤكدًا حرص المحافظة على استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان لدعم جهود تطوير المنظومة الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن قطاع الصحة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة. وخلال اللقاء، بحث المحافظ أبرز احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها، وسبل تسريع وتيرة العمل لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، إلى جانب مناقشة آليات دعم أقسام الحروق والطوارئ والعنايات المركزة، وتعزيز توافر المستلزمات الطبية والأدوية بشكل منتظم، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية بالإضافة إلى أهمية دعم الكوادر الطبية وتحفيزها، والتأكيد على حوكمة منظومة العمل داخل المنشآت الصحية، بما يحقق الانضباط ويرفع مؤشرات الأداء. واستعرض اللواء هشام أبوالنصر خلال اللقاء تجربة المحافظة في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، من خلال تحويل بعض المواقع غير المستغلة إلى وحدات إنتاجية تساهم في دعم الشباب والأسر المنتجة، بما يحقق بعدًا تنمويًا واجتماعيًا ويوفر فرص عمل، ويعزز موارد المحافظة الذاتية فضلا عن تجربة تدوير وصيانة الآلات الجراحية المتهالكة والمتوقفة عن العمل داخل عدد من المستشفيات، موضحًا أن تلك المبادرة أسهمت في إعادة تشغيل أجهزة كانت خارج الخدمة منذ سنوات، الأمر الذي وفر ملايين الجنيهات على الدولة، وعزز كفاءة القطاع الصحي دون الحاجة إلى استيراد أجهزة جديدة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.. وأكد أبوالنصر أن المحافظة تتبنى فكر الإدارة الرشيدة في استثمار الموارد، مشيرًا إلى أن ما تحقق في ملف إعادة تأهيل الأجهزة الطبية يمثل نموذجًا عمليًا يمكن تعميمه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، لافتًا إلى أن المواطن هو المستفيد الأول من هذه الجهود من خلال تحسين مستوى الخدمة وتسريع تقديم الرعاية الطبية. 

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو قنديل بجهود المحافظة في دعم القطاع الصحي، مثمنًا المتابعة الميدانية المستمرة من جانب المحافظ، خاصة في ملف توفير الأدوية الناقصة من خلال التنسيق مع رجال الأعمال ، بما ساهم في سد احتياجات ملحة وتعزيز استقرار الخدمة الطبية. وأكد أن جولته شملت المرور على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة مستوى الأداء والاستماع إلى المواطنين، مشددًا على حرص الوزارة على تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، وتعزيز التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لضمان الارتقاء المستمر بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

أسيوط نائب وزير الصحة والسكان المستشفيات المنشآت الصحية العيادات الخارجية الخدمات الطبية القطاع الصحي العنايات المركزة المستلزمات الطبية والأدوية

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

