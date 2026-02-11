محافظ أسيوط: استمرار تنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض بالقرى والنجوع

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض لعام 2026 بمختلف القرى والنجوع، في إطار الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحماية المحاصيل الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل الوزارة بأسيوط، تتابع تنفيذ حملة مكافحة القوارض المعروفة بـ"حملة تحزيم القمح 2026" بكافة الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، حيث تستهدف الحملة مكافحة القوارض على الترع والمصارف وخطوط السكك الحديدية والمجازر والمناطق المحيطة بالأراضي الزراعية، باستخدام الطعوم السامة المعتمدة والموصى بها من وزارة الزراعة، بما يضمن تنفيذ الحملة بكفاءة عالية وتحقيق أهدافها على أرض الواقع، وذلك تحت إشراف ومتابعة المهندس مصطفى محمود، مدير إدارة مكافحة القوارض بمديرية الزراعة بأسيوط.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أنه تم البدء في تنفيذ حملة مكافحة القوارض (تحزيم القمح) بمحافظة أسيوط حفاظًا على محصول القمح، ومكافحة القوارض على الترع والمصارف بمختلف المراكز، وذلك في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، على حماية محصول القمح لما له من أهمية استراتيجية في دعم الأمن القومي الغذائي، وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة بالمحافظة.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين والمزارعين بعدم رعي الأغنام والمواشي على جوانب الترع والمصارف طوال فترة تنفيذ الحملة، وكذلك عقب انتهائها مباشرة، مع الالتزام بالإرشادات الزراعية، وسرعة الإبلاغ عن أي بؤر لانتشار القوارض، حفاظًا على سلامة المحاصيل والثروة الحيوانية.