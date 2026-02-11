قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرور القاهرة يعلن تحويلات مرورية بسبب أعمال محور شينزو آبي
اضطهاد جديد.. نتنياهو يسحب الجنسية من مواطنين فلسطينيين وأمر بترحيلهما
استقرار أسعار الفضة محليًا رغم الصعود العالمي وترقّب بيانات الاقتصاد الأمريكي
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
ذكرى رحيل ناظر الكوميديا.. صدمات في حياة علاء ولي الدين شكلت شخصيته الفنية
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026
كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان
وزير الخارجية: إدارة غزة الانتقالية خطوة تمهيدية لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسئولياتها كاملة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-2-2026 .. والقنوات الناقلة
جامعة عين شمس تدعم مستقبل توطين صناعة أشباه الموصلات | تفاصيل مهمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع اقتراب شهر رمضان، يتساءل العديد من المواطنين عن تأثيرات هذه الزيادة في الطلب على الدواجن، وكيف ستؤثر على الأسعار وعلى توفر هذه السلعة الأساسية في الأسواق.

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الأسواق المصرية تشهد ضغطاً استهلاكياً ملحوظاً مع اقتراب شهر رمضان. 

حيث يرتفع الطلب على الدواجن في هذا الوقت من السنة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 35%، بسبب العزائم وموائد الرحمن، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل مباشر.

 الطفرة في الإنتاج المحلي:

طمأن الدكتور ثروت الزيني المواطنين بشأن توفر الدواجن خلال الشهر الكريم، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي شهد زيادة ملحوظة بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.

 هذه الزيادة تشمل كلاً من الدواجن وبيض المائدة، مما يعزز قدرة السوق على تلبية احتياجات المواطنين في ظل ارتفاع الطلب.

 أزمة تداول الدواجن الحية:

أشار الزيني إلى أن هناك مشكلة أساسية تتعلق بثقافة المستهلك التي تفضل "الدواجن الحية". وتعتبر هذه السلعة شديدة التأثر بتقلبات العرض والطلب اللحظية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ. 

كما أضاف أن مربي الدواجن عانوا من خسائر كبيرة في الأشهر الماضية بسبب بيع الدواجن بأقل من التكلفة. 

وأوضح أن استقرار السوق يتطلب تغييراً في نمط الاستهلاك.

 روشتة استقرار الأسعار:

في ختام حديثه، طالب الزيني بضرورة تفعيل إرادة الحكومة لتطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية. 

وأكد أن التحول إلى الدواجن المبردة أو المجمدة سيكون له أثر إيجابي على استقرار الأسعار وضمان قدرة الدولة على تخزين الفائض وحماية المربين من الخسائر. 

كما أوضح أن أسعار البيض شهدت تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت أسعار الكرتونة من 160 جنيهاً في العام الماضي إلى 110 جنيهات حالياً.

مستقبل صناعة الدواجن في مصر:

من خلال هذه التطورات، يبدو أن صناعة الدواجن في مصر على أعتاب مرحلة جديدة، حيث سيكون لتحسين أساليب الإنتاج ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين دور كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي من دون التأثير على الأسعار.

