معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة

استقبل معبر رفح البري، فجر اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من المواطنين الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، في إطار الجهود المستمرة لتسيير عودة العالقين وتسهيل حركة العبور إلى القطاع.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح من الجانب المصري، أيمن عماد، بوصول خمس حافلات تقل عددًا كبيرًا من الفلسطينيين إلى المعبر، تمهيدًا لإنهاء إجراءات سفرهم والعودة إلى قطاع غزة.

وأوضح أن العائدين توجهوا إلى صالات السفر لاستكمال الإجراءات، في ظل سرعة ملحوظة في إنهاء المعاملات من قِبل السلطات المصرية، التي تعمل على تسهيل حركة العبور وضمان انسيابية الإجراءات.

وبحسب البيانات الرسمية، تمكن أكثر من 107 آلاف فلسطيني من العبور إلى الأراضي المصرية خلال فترة الحرب، من بينهم جرحى ومصابون تلقوا العلاج والرعاية الطبية في المستشفيات المصرية، ويعود هؤلاء تباعًا وعلى دفعات إلى قطاع غزة، بعد إتمام علاجهم وشفائهم، في عودة طوعية إلى أراضيهم، في مؤشر يعكس التمسك بالأرض ورفض التهجير رغم الدمار الواسع، وذلك في ظل قيود تفرضها سلطات الاحتلال تقصر حق العودة على من غادروا القطاع بعد أكتوبر 2023.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، من معبر رفح من الجانب المصري، أيمن عماد، بأن السلطات المصرية أتمت جميع الإجراءات اللوجستية، ووفرت التسهيلات اللازمة لضمان سرعة عبور الفلسطينيين وتأمين وصولهم إلى وجهاتهم داخل القطاع، وذلك بالتزامن مع تشغيل المعبر وفق الآلية الجديدة التي بدأت في الثاني من فبراير الجاري، التي تقضي بعبور 50 فلسطينيًا إلى القطاع يوميًا، مقابل خروج 50 مريضًا مع مرافقيهم لتلقي العلاج في مصر.